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Birce Akalay Benimle Söyle yarışmasında neden yok?

Geçtiğimiz sezon ülkemizde ilk defa yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan Benimle Söyle yarışmasının sunucularından biri olan Birce Akalay’ın yarışmanın ikinci sezonunda yer almıyor olması izleyicilerin sorular sormasına neden oldu. Peki Birce Akalay Benimle Söyle yarışmasında neden yok? İşte ayrıntılar…

25 Aralık 2019 Çarşamba 00:58
Birce Akalay Benimle Söyle yarışmasında neden yok?

Yurt dışında All Together Now isimli yarışmanın ülkemizde uyarlanmış hali olarak karşımıza çıkan Benimle Söyle yarışması geçtiğimiz sezon yayınlandığı süreç içerisinde birçok izleyici tarafından büyük beğeni topladı. Birce Akalay ve Enis Arıkan’ın eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Benimle Söyle yarışmasının ikinci sezonunda güzel sunucu Birce Akalay’ın yer almadığı görüldü.

Diğer yandan yarışma kapsamında yapılan değişiklikler de bu kadarla kalmadı. Benimle Söyle yarışmasının 100 kişilik jüri ekibinde de bazı isimlerle ayrılıklar yaşandı.

Birce Akalay Benimle Söyle’de Neden Yok?

Güzel sunucu Birce Akalay’ın neden Benimle Söyle yarışmasının sunuculuğunu bıraktığı yarışmanın izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Birce Akalay’ın yarışmanın sunuculuğunu bırakma sebebi olarak ise içinde bulunduğu dizi projesi öne sürülüyor. Babil dizisi oyuncularından biri olan Birce Akalay’ın diğer yandan da Benimle Söyle yarışmasına vakit ayıramadığı ve bu yüzden sunuculuğunu bıraktığı dile getirildi.

Birce Akalay’ın yokluğunda sunuculuk koltuğunu Şevval Sam üstlenecek. Yeni sezonda Şevval Sam’ın Benimle Söyle yarışmasını sunarken nasıl bir performans sergileyeceği yarışmanın izleyicileri tarafından merakla bekleniyor.

Son Güncelleme: 25.12.2019 00:58
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