Biz Size Döneriz filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı! TV'de ilk kez ekrana geliyor!

2017 yılında adından söz ettiren ve i6i bir çıkış yapan Biz Size Döneriz filminin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturdu. Oyuncu kadrosunda Hande Soral, Bestemsu Özdemir, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağlar Ertuğrul, Tarık Ündüz, Osman Alkaş, Murat Eken, Haldun Boysan ve Tuğçe Kurşunoğlu isimleri bulunduran film romantik komedinin klişelerinden ayrı olarak orijinal bir senaryoya sahipti.

Dizinin konusuna kısaca değinecek olursak, üniversiteden yeni mezun olmuş ve ne yapacakları hakkında bir fikirleri olmayan altı gencin hayatlarına iyi bir şekilde devam etmek için iş arama süreçlerinde yaşadıkları olaylar anlatılmıştır. Oyuncu performansları izleyici tarafından beğenilmiş ve beklentileri karşılamıştır.

İsimleri Akın, Lale, Defne, Yusuf, Nur ve Cahit olan bu altı genç çok yakın arkadaşlardır. Bu altı yakın arkadaşın ortak hedefi bir an önce hayata atılmak ve hayatlarını kurmaktır. İstanbul gibi kalabalık ve zorlukların eksik olmadığı bir şehirde iş bulmaya çalışırken bu karmaşada kaybolacaklar mı ya da şans karşılarına çıkacak mı sorusuyla izleyici kendisini filmin içinde bulacak.

Filmin ana teması altı arkadaşın kendileri için uygun işi bulup İstanbul’da tutunabilecekler mi konusudur. Filmde bir gencin yeni mezun olduktan sonra başına gelebilecek olumsuzluklar ve zorluklar başarıyla anlatılmıştır. Tabi bu sırada başlarına çeşitli aşk maceraları, ihanetler, duygular ve türlü türlü entrikalar gelir.

Fragmanıyla bile büyük yankı uyandıran bu film Türkiye’nin adı bilinen filmleri arasına girdi. Biz Size Döneriz özellikle genç nesile hitap ederken diğer izleyicilerin de beğenisini kazandı.

Biz Size Döneriz filminin oyuncuları hakkında kısa bilgi

Hande Soral

Bestemsu Özdemir

2 Şubat 1987 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu Hande Soral oyunculuk kariyerine Komedi Dükkanı adlı yapımda şans eseri yer alarak başlamıştır. Güzel oyuncu ardından birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen genç oyuncu üniversite eğitiminin ardından oyunculuk dersleri almıştır. Güzel oyuncu oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde yer almıştır.

Tarık Ündüz

4 Temmuz 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tarık Ündüz, tiyatro kökenli bir ailede yetişmiştir. Yakışıklı oyuncu ailesinin de desteğiyle oyunculuk ve tiyatro eğitimleri almış ve birçok projede rol almıştır.

Fırat Albayram

11 Ocak 1985 yılında Aydın’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu adını Adanalı dizisiyle birlikte duyurmuştur. Albayram, Haliç Üniversitesi’nde tiyatro bölümünde eğitim görmüştür.

Çağlar Ertuğrul

5 Kasım 1987 yılında dünyaya gelen yakışıklı oyuncu makine mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ertuğrul, üniversite yıllarında sahnelere merak salmış ve burada elde ettiği başarının ardından oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Biz Size Döneriz filmi fragmanı

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