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Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!

Bizim İçin Şampiyon filmi televizyon ekranlarına taşındı. İzleyiciler Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi, konusu ve oyuncuları kim merak ediyor. Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı haberimizde.

03 Mayıs 2020 Pazar 19:11
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!

Korona virüs salgını nedeniyle dizilere ara verilmesinin ardından kanallar sinema filmlerini ekranlara taşımaya başladı. 2018 yılında vizyona giren Bizim İçin Şampiyon filmi de televizyona taşındı. İzleyiciler filmin konusunu araştırmaya başladı.

6 Aralık 2018 yılında beyaz perdede izleyici karşısında çıkan film o dönem herkesin beğenisini kazanmıştı. Film televizyon ekranlarında da yayınlanacak. Filmin oyuncuları ve konusunu sizler için derledik.

Bizim İçin Şampiyon konusu

Gerçek hikayeden uyarlanan filmde efsane yarış at Bold Pilot ile Halis Karataş’ın hikayesi anlatılıyor. Filmde Halis Karataş ve Begüm Atman arasında geçen büyük aşk herkesi etkileyecek. Türk atçılığının efsane atı Bold Pilot belki de ilgisi olmayanların bile o dönem at yarışlarını ilgi duymasını sağlamıştır. Atın sahibi Begüm Atman ve jokey Halis Karataş’ın unutulmaz hikayesi anlatılan filmde 1996 yılında yapılan Gazi koşusu oldukça heyecan vericidir. 1996 yılında Bold Pilot’ın Gazi koşusunda 2.26.22’lik rekorunu halen kırabilen çıkmadı. Filmde Halis Karataş’ı Ekin Koç, Begüm Atman’ı Farah Zeynep Abdullah canlandırmaktadır. Türkiye Jokey Kulübü eski Başkanı Özdemir Atman’ı ise Fikret Kuşkan canlandırıyor.

Bizim İçin Şampiyon oyuncuları

Bizim İçin Şampiyon filmi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir:

Ekin Koç

Rolü : Halis Karataş

Farah Zeynep Abdullah

Rolü : Begüm Atman

Fikret Kuşkan

Rolü : Özdemir Atman

Sibel Taşçıoğlu

Rolü : Meral Atman

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Son Güncelleme: 03.05.2020 19:11
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