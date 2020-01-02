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Bizim İçin Şampiyon TV'de ilk kez Pazartesi FOX TV'de

2018 yılında vizyona girmiş olan Bizim İçin Şampiyon filmi ilk defa televizyon ekranlarında! Bizim İçin Şampiyon TV'de ilk kez Pazartesi Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Oyuncu kadrosunda sevilen isimlerin yer aldığı film heyecanla bekleniyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 02:10
Bizim İçin Şampiyon TV'de ilk kez Pazartesi FOX TV'de

Bizim İçin Şampiyon TV’de İlk Kez Fox TV Ekranlarında!

2018 yılında vizyona giren Bizin İçin Şampiyon filmi ilk defa TV ekranlarına geliyor. Ay yapım ve Medyapım’ın üstlendiği filmin kadrosu büyük dikkat çekti. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın olduğu Bizim İçin Şampiyon filminin kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Ekin Koç ve Fikret Kuşkan gibi önemli isimler yer alıyor. Filmin konusu da seyirci tarafından merak ediliyor.

Fragmanıyla ve kadrosuyla büyük ilgi görmeyi başaran Bizim İçin Şampiyon filmi ilk defa Fox TV ekranlarına geliyor. 2018 yılında vizyona giren film ilk kez pazartesi günü akşam saat 20.00’da Fox Tv ekranlarında seyirci ile buluşacak. İzleyici merakla pazartesi gününü bekliyor.

Son Güncelleme: 02.01.2020 02:10
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