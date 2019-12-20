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Blu Tv Saygı dizisi oyuncuları kimler?

Son olarak BluTV platformunda yayınlanacağı ifade edilen Saygı dizisi hakkında izleyiciler araştırmalarına başladılar. Peki Blu Tv platformunda yayınlanacak olan Saygı dizisi oyuncuları kimler? İşte Saygı dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

20 Aralık 2019 Cuma 21:04
Blu Tv Saygı dizisi oyuncuları kimler?

BluTV üzerinde yayınlanan en iddialı yapımlardan biri olan Behzat Ç. ile ilgili büyük sıkıntıların yaşanması ardından platform üzerinde yeni dizilerin yayınlanması için girişimler başladı. Son olarak yayınlanacağı ifade edilen dizilerden bir tanesi de Saygı dizisi olarak açıklandı.

Saygı dizisi ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

“İnanıyoruz ki efsane olmuş hikayeler asla gerçekten bitmez, zamanı geldiğinde yenilerini doğurur. Şimdi artık BluTV için #SAYGI vakti. Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer’in kendi adaletinin işlendiği SAYGI 2020’de geliyor”

Saygı dizisinin belli olan oyuncularına bakıldığında ise yapımda yer alacağı kesinleşen ismin Nejat İşler olduğu görülüyor. Aşağıdaki kısımda Saygı dizisinin paylaşılan ilk afişi yer almakta…

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:04
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