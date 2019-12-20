Blu Tv Saygı dizisi oyuncuları kimler?

BluTV üzerinde yayınlanan en iddialı yapımlardan biri olan Behzat Ç. ile ilgili büyük sıkıntıların yaşanması ardından platform üzerinde yeni dizilerin yayınlanması için girişimler başladı. Son olarak yayınlanacağı ifade edilen dizilerden bir tanesi de Saygı dizisi olarak açıklandı.
Saygı dizisi ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;
Saygı dizisinin belli olan oyuncularına bakıldığında ise yapımda yer alacağı kesinleşen ismin Nejat İşler olduğu görülüyor. Aşağıdaki kısımda Saygı dizisinin paylaşılan ilk afişi yer almakta…
Son Güncelleme: 20.12.2019 21:04