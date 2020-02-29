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BluTV abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 BluTV kampanyaları ve abonelik paketleri

İnternet üzerinden dizi, film ve belgeselleri kolayca izleyebileceğiniz BluTV platformunun abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 yılında birçok platform ücretleri arttırdı. BluTV 2020 yılı kampanyaları ve abonelik paketleri ile ilgili detaylı bilgi haberimizde.

29 Şubat 2020 Cumartesi 23:43
BluTV abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 BluTV kampanyaları ve abonelik paketleri

BluTV, intenet üzerinden dizi, film, belgesel gibi içerikleri izlemenizi sağlayan bir platformdur. Aylık belirli bir ücret karşılığında bu platforma üye olunmaktadır. Doğan Holding tarafından kurulmuş olan bu platform dünya çapında yayılan ve popüler olan dizileri, filmleri ve belgeselleri kullanıcı ise buluşturmaktadır. Birçok avantaj sağlayan BluTV’den yararlanabilmek için üre olmak gerekmektedir.

BluTV Aylık Abonelik Ücretleri

-1 aylık abonelik ücreti: 19,90 TL.

-3 aylık abonelik ücreti: 59,70 TL.

-6 aylık abonelik ücreti: 119,40 TL.

-12 aylık abonelik ücreti: 155,22 TL.

Belirtilen bu fiyatlara KDV oranları dahildir. Farklı bir ödeme seçeneği seçmezseniz aylık olarak sizden 1 aylık abonelik ücreti alınmaktadır.

BluTV Kampanyaları ve Paketleri

BluTV platformuna üye olmak isteyen öğrencilere aboneliklerde %25 oranında indirim yapılmaktadır. Bu indirimden yararlanmak için öğrenciler edu.tr uzantılı mail adresleri ile platforma kayıt olmalıdır. Doğrulma mailinden sonra kayıt gerçekleşir ve aylık aboneliklerde %25 oranında indirim uygulanır.

BluTV platformuna ilk defa üye olanlara 1 hafta deneme süresi verilmektedir. 1 hafta ücretsiz şekilde BluTV kullanılabilir. Deneme süresi bittikten sonra devam etmek isterseniz ücret ödemeniz gerekmektedir.

BluTV platformunu aynı anda kullanamazsınız. Tek bir cihazda tek bir girişle izlenebilmektedir. Bu nedenle aynı anda birden çok giriş ve farklı cihazlara izin verilmemektedir.

Son Güncelleme: 29.02.2020 23:43
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