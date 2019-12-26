Bu hafta vizyona girecek filmler hangileri? Bu hafta vizyona giren filmler ve fragmanları

Türkiye genelinde beyaz perde de bu hafta 3 yerli, 5 yabancı film seyircileri ile buluşacak. Sinema salonlarında 8 film gösterime açılacak. İşte o filmler:

‘’Kara Noel’’ ( Black Christmas)

Sophia Takal'ın yönettiği Cary Elwes, Imogen Poots, Brittany O'Grady, Aleyse Shannon, Lily Donoghue, Lucy Currey, Ben Black ve Simon Mead'ın rol aldığı film izleyiciyle buluşacak. Film, 1974 yapımlı aynı isimli filmin yeniden çevrimi olacak. Kara Noel, okulların Noel tatiline girdiği dönemde parti vermek isteyen bir grup genç kadının, siyah maskeli bir katile karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.

"Barınak"

"Kaptan Amerika" filmi ile hatırlanan Lilly Heart Marriott'ın yönettiği "Barınak"ın konusu: Genç ve idealist Ethan, epidemi sırasında enfekte olan diğer insanları kurtarmak için ailesini geride bırakır. Kana susamış yağmacılar ve geçmişinin hayaletleri savaşırken ailesini bulmak için tekrar yola koyulur. Christopher Foran, Jemma Hendricks, Sean Millington, Ely Jackson, Adam Manfredi ve Kuchtova Ivica'nın rol aldığı film, bir bilim kurgu filmi.

- "Küçük Joe" ( Little Joe)

Yine bilim kurgu tarzında seyircisi ile buluşacak, ‘’Küçük Joe", laboratuvar şartlarında genetik çalışmalarla elde edilen ve antidepresan etkisiyle insanlara mutluluk veren kırmızı Little Joe bitkisinin etkileri üzerinden sınırsız genetik ve bilimsel gelişmeleri sorguluyor ve onu neler bekliyor? Filmin başrollerinde Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor, Phenix Brossard, Leanne Best ve Lindsay Duncan yer alıyor. Avusturyalı sinemacı Jessica Hausner filmin yönetmen koltuğunda oturuyor.

- "Lara"

Jan Ole Gerster'in yönettiği "Lara", 60. yaş gününde piyanist oğlunun konserine gitmeye karar veren bir kadının, bu süreçte oğluyla olan ilişkisini ve kendi geçmişini sorgulamaya başlamasını konu ediniyor. Jan Ole Gerster, "Oh Boy" filmiyle tanınmıştı. Filmin senaryosu Blaz Kutin imzalı. Film de Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert, Rainer Bock, Edin Hasanovic ve Maria Dragus gibi isimler rol aldı.

‘’Astral Boyut’’

Filmi Chris Mul yönetiyor. Korku ve dram karışımı film, annesinin ölümüyle zor zamanlar yaşayan ve bilimsel astral seyahat deneyimini gerçekleştirmeyi kafaya koyan bir gencin hikayesini anlatıyor. Film de Frank Dillane, Catherine Steadman, Damson Idris, Vanessa Grasse ve Trevor White oynuyor.

"Şuursuz Aşk"

Umut Ertek senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Şuursuz Aşk", filmi bir dram filmi olarak seyircisiyle buluşacak. 80'li yılların çalkantılı dönemlerinde, tek derdi annesine bakmak olan bir genç ile geçmişiyle yüzleşmeye çalışan bir kadının hikayesi filmde konu ediniyor. Film de yer alan oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara, Ruhi Sarı, Ayşegül Günay, Tuncer Salman, Emir Benderlioğlu, Volga Sorgu ve Ali Buhara Mete

"Aslan Parçam"

Okan Ege Ergüven'in yönettiği "Aslan Parçam", kalbinden bir rahatsızlığı olan bir çocuk ile onun için tüm fedakarlıkları yapan ağabeyinin hikayesini konu alıyor. Film de Hacı Ali Konuk, Ergin Kılıkçıer, Eyüp Ergüven, Ayçe Abana, Zeki Ocak ve Ayşegül Yalçıner gibi isimler rol alıyor.

"Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe"

2018 yılında gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devamı olan animasyon film "Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe", aynı ekibin maceralarını tarihi Göbeklitepe'ye taşıyor. Filmi İsmail Fidan yönetirken seslendirmelerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek ve Aysın Işımer yaptı.