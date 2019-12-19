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Bu hafta vizyonda hangi filmler var? Bu hafta vizyona girecek 9 film ve fragmanı

Bu hafta vizyonda hangi filmler var diye merak edenler için vizyona girecek 9 filmi listeledik. Bu hafta vizyona girecek 9 film belli oldu. İşte bu hafta vizyona girecek 9 film ve fragmanları…

19 Aralık 2019 Perşembe 20:24
Bu hafta vizyonda hangi filmler var? Bu hafta vizyona girecek 9 film ve fragmanı

Ülkemizde bu hafta sinema salonlarında 3 tanesi yerli yapım olmak üzere toplamda 9 film gösterime girecek. Kenan Korkmaz’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Beyaz Hüzün filmi bu hafta içerisinde vizyona girecek. Film İsmail Bilgin’in Beyaz Hüzün adlı romanından beyazperdeye uyarlandı.

Hamdi Alkan imzalı film olan Kırk Yalan da bu hafta vizyona girecek.

Star Wars serisinin son filmi olan Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi bu hafta ülkemizdeki sinemalarda gösterime girecek.

Kırk Yalan

Komedi türündeki Kırk Yalan adlı filmin oyuncu kadrosunda Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Zeynep Alkan, Melis Sabah ve Ataberk Doğan gibi isimler yer alıyor.

Kırk Yalan filminin yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan yer alıyor.

Kader Postası

Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat imzalı Kader Postası filmi bu hafta vizyona girecek. Filmde çok iyi bir arkadaşlıkları olan Zeynep ile Yusuf’un yaşlarının büyümesiyle birlikte yaşadıkları değişimler anlatılacak.

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi

Star Wars serisinin son filmi olan Skywalker’ın Yükselişi’nde The Resistance’ın özgür kalmak için verdiği mücadele ve evrendeki özgürlük için bir araya gelen kişilerin hikayesi anlatılacak.

Dünyanın en çok sevilen bilim kurgu serisi filmleri arasında yer alan Star Wars’ın son filminin oyuncuları arasında  Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Carrie Fisher, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, Ian McDiarmid, Keri Russell, Billy Dee Williams, Domhnall Gleeson ve Richard E. Grant gibi oyuncular rol alıyor.

Skandal

Skandal filminin oyuncu kadrosunda Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Biyografi türündeki filmde Gretchen Carlson ve Megyn Kelly gibi ünlü televizyoncuların büyük medya patronları tarafından nasıl istismar edildiği anlatıyor.

Skandal filminin yönetmen koltuğunda Jay Roach yer alıyor. Filmde Nicole Kidman Gretchen Carlson’a hayat veriyor.

Ema

Ema filminin yönetmenliğini Pablo Larrain yapıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera, Josefina Fiebelkon, Giannina Fruttero, Gael Garcia Benal gibi oyunular yer alıyor.

Paranormal Chat

Korku türünde iddialı bir yapım olan Paranormal Chat, Matthew Solomon tarafından yönetildi. Filmde güvenlik olarak görev yapan bir ajanın, intenette gördüğü bir videoyla girdiği macera anlatılıyor.

Eşek Kral

Animasyon türündeki Eşek Kral filminin yönetmenliğini Aziz Jindani yaptı. Filmde Mangu’nun bir macerasında kendisini tahtın varisi olarak bulması ve Mangu’nun çevresindeki kişilerin hikayesi anlatılıyor.

Elfland: Yeni Yıl Dedektifleri

Animasyon türünde bir film olan Elfland: Yeni Yıl Dedektifleri filminde, Noel Baba’nın kızağı kaybolur. Noel Baba’nın kızağını bulmak için 3 dedektif görevlendirilir ve macera başlar.

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:24
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