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Bugün hangi programlar iptal edildi? Hangi dizi ve programlar yayınlanmayacak?

İdlib’de Türk askerine yapılan hain saldırının ardından Türkiye 33 şehit verdi. Verdiğimiz şehitler nedeniyle birçok kanalda programlar ve diziler iptal edildi. Peki bugün hangi programlar iptal edildi? Hangi dizi ve programlar yayınlanmayacak? İşte detaylar..

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:34
Bugün hangi programlar iptal edildi? Hangi dizi ve programlar yayınlanmayacak?

İdlib’de Türk askerine yapılan saldırının ardından 33 askerin şehit olmasıyla birçok etkinlik, organizasyon ve program şehitlere saygı nedeniyle iptal edildi. Peki önümüzdeki günlerde hangi programlar olmayacak?

Kanal D’de 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa, Gelinim Mutfakta, Afili Aşk, Çok Güzel Hareketler 2 Star TV’de Babil, Güvercin, Hayalimdeki Gelinlik FOX TV’de Yaparsın Aşkım, Çağla ile Yeni Bir Gün, Memet Özer ile Mutfakta, Savaşçı Show TV’de Kuaförüm Sensin, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, Güldür Güldür Show , Cumartesi Sürprizi, Pazar Sürprizi TV8’de Survivor, Doya Doya Moda, Seda Sayan ile Yemekteyiz TRT 1’d3 Aileler Yarışıyor, Seksenler, Kalk Gidelim, Zaman Matinesi  PuhuTV’de ise Jet Sosyete programları yayınlanmayacak.

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:34
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