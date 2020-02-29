Bugün hangi programlar iptal edildi? Hangi dizi ve programlar yayınlanmayacak?

Kanal D’de 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa, Gelinim Mutfakta, Afili Aşk, Çok Güzel Hareketler 2 Star TV’de Babil, Güvercin, Hayalimdeki Gelinlik FOX TV’de Yaparsın Aşkım, Çağla ile Yeni Bir Gün, Memet Özer ile Mutfakta, Savaşçı Show TV’de Kuaförüm Sensin, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, Güldür Güldür Show , Cumartesi Sürprizi, Pazar Sürprizi TV8’de Survivor, Doya Doya Moda, Seda Sayan ile Yemekteyiz TRT 1’d3 Aileler Yarışıyor, Seksenler, Kalk Gidelim, Zaman Matinesi PuhuTV’de ise Jet Sosyete programları yayınlanmayacak.
Son Güncelleme: 29.02.2020 18:34