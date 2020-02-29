Bugün hangi programlar iptal edildi? Hangi dizi ve programlar yayınlanmayacak?

İdlib’de Türk askerine yapılan saldırının ardından 33 askerin şehit olmasıyla birçok etkinlik, organizasyon ve program şehitlere saygı nedeniyle iptal edildi. Peki önümüzdeki günlerde hangi programlar olmayacak?

Kanal D’de 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa, Gelinim Mutfakta, Afili Aşk, Çok Güzel Hareketler 2 Star TV’de Babil, Güvercin, Hayalimdeki Gelinlik FOX TV’de Yaparsın Aşkım, Çağla ile Yeni Bir Gün, Memet Özer ile Mutfakta, Savaşçı Show TV’de Kuaförüm Sensin, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, Güldür Güldür Show , Cumartesi Sürprizi, Pazar Sürprizi TV8’de Survivor, Doya Doya Moda, Seda Sayan ile Yemekteyiz TRT 1’d3 Aileler Yarışıyor, Seksenler, Kalk Gidelim, Zaman Matinesi PuhuTV’de ise Jet Sosyete programları yayınlanmayacak.