Bugün TV’de ne var? 3 Mayıs 2020 Pazar TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı

3 Mayıs 2020 Pazar günü televizyon kanallarının güncel yayın akışları içerisindeki yapımlar araştırılmaya başlandı. 3 Mayıs yayın akışı içerisinde bulunan programlar içerisinde koronavirüs nedeniyle yeni bölümleri çekilemeyen dizilerin tekrar ve özel bölümlerinin yanı sıra, yarışma programları ve yerli-yabancı sinema filmleri yayınlanıyor.
Koronavirüs sebebiyle program ve dizilerin çekimleri aksamakta olsa da, Survivor 2020 çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapıldığından her gün yeni bölümüyle ekranlara taşınıyor. Diziler, yarışma programları ve ana haber bültenlerine ek olarak pek çok altenatif yapım izleyicilerle buluşuyor.
ATV 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Dizi TV
10:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Hayalet Avcıları
23:15 Babam
KANAL D 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09.45 2. Sayfa
13:00 Arda ile Omuz Omuza
15:00 Arda ile Omuz Omuza
15:45 Çarkıfelek
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kung Fu Panda 2
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 Hayat Bazen Tatlıdı
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:15 Ruhun Doysun
11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
12:45 Kiralık Aşk
15:45 Erkenci Kuş
18:45 Ana Haber
20:00 Güzel Köylü
FOX TV 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
18:45 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Bizim İçin Şampiyon
23:45 Çalgı Çengi
TRT 1 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:05 Kuşlarla Yolculuk
08:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:40 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
10:40 Diriliş "Ertuğrul"
13:25 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
13:50 Hacı Arif Bey
14:50 Kuşlarla Yolculuk
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:45 Dengi Dengine
23:20 Mesnevi'den Hikayeler
23:45 Kuşlarla Yolculuk
TV8 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
10:00 Yerli Sinema
12:15 Yerli Sinema
14:15 Survivor
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 3 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı
06:15 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Son Hıçkırık
16:15 Güldüy Güldüy Show
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Neşeli Günler
22:15 Mavi Boncuk
23:10 Buz Depremi
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