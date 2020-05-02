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Bugün TV’de ne var? 3 Mayıs 2020 Pazar TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı

3 Mayıs 2020 Pazar TV yayın akışı içerisinde bulunan yapımları merak eden binlerce kişi ''Bugün TV'de ne var?'' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Atv, FOX TV, TV8, Kanal D, Star TV, Show TV ve TRT 1 yayın akışı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:58
Bugün TV’de ne var? 3 Mayıs 2020 Pazar TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı

3 Mayıs 2020 Pazar günü televizyon kanallarının güncel yayın akışları içerisindeki yapımlar araştırılmaya başlandı. 3 Mayıs yayın akışı içerisinde bulunan programlar içerisinde koronavirüs nedeniyle yeni bölümleri çekilemeyen dizilerin tekrar ve özel bölümlerinin yanı sıra, yarışma programları ve yerli-yabancı sinema filmleri yayınlanıyor.

Koronavirüs sebebiyle program ve dizilerin çekimleri aksamakta olsa da, Survivor 2020 çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapıldığından her gün yeni bölümüyle ekranlara taşınıyor. Diziler, yarışma programları ve ana haber bültenlerine ek olarak pek çok altenatif yapım izleyicilerle buluşuyor.

ATV 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Dizi TV

10:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Hayalet Avcıları

23:15 Babam

KANAL D 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

09.45 2. Sayfa

13:00 Arda ile Omuz Omuza

15:00 Arda ile Omuz Omuza

15:45 Çarkıfelek

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kung Fu Panda 2

22:00 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 Hayat Bazen Tatlıdı

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:15 Ruhun Doysun

11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Ana Haber

20:00 Güzel Köylü

FOX TV 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

18:45 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Bizim İçin Şampiyon

23:45 Çalgı Çengi

TRT 1 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:05 Kuşlarla Yolculuk

06:35 Küçük Hanımefendi

08:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:40 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

10:40 Diriliş "Ertuğrul"

13:25 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

13:50 Hacı Arif Bey

14:50 Kuşlarla Yolculuk

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:45 Dengi Dengine

23:20 Mesnevi'den Hikayeler

23:45 Kuşlarla Yolculuk

TV8 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

10:00 Yerli Sinema

12:15 Yerli Sinema

14:15 Survivor

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

Show TV 3 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı

06:15 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Son Hıçkırık

16:15 Güldüy Güldüy Show

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Neşeli Günler

22:15 Mavi Boncuk

23:10 Buz Depremi

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 16:58
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