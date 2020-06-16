Burak Özçivit'in

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Sevilen dizinin başrolü Burak Özçivit sosyal medya hesabından diziyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kafaları karıştırdı.
Özçivit dizinin yayınlanacak olan 26. Bölümünden bazı görüntüleri paylaştı. Paylaşımda kullanılan finale doğru ifadesi yanlış anlaşıldı. Dizi sezonun en başarılı yapımlarından biri olurken, yeni sezonda da ekranlarda olacak. Yeni sezon çekimleri Eylül ayında başlayacak.
Son Güncelleme: 16.06.2020 23:48