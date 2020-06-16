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Burak Özçivit'in "Finale doğru" paylaşımı yanlış anlaşıldı

Ekranların sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman’ın yeni bölümü merakla bekleniyordu. Dizinin başrolü Burak Özçivit, yeni bölümden ilk görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Özçivit’in paylaşımını “Finale doğru” notuyla paylaşması dikkat çekti.

16 Haziran 2020 Salı 23:48
Burak Özçivit'in
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Sevilen dizinin başrolü Burak Özçivit sosyal medya hesabından diziyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kafaları karıştırdı.


Bu sezonun en başarılı dizilerinden biri olan Kuruş Osman dizisinin yeni sezonda da ekranlara olması bekleniyor. Ancak dizinin başrolü Burak Özçivit sosyal medya hesabından “Finale Doğru” notuyla diziden bir kare paylaşınca izleyiciler dizinin final yaptığı sandı.

Özçivit dizinin yayınlanacak olan 26. Bölümünden bazı görüntüleri paylaştı. Paylaşımda kullanılan finale doğru ifadesi yanlış anlaşıldı. Dizi sezonun en başarılı yapımlarından biri olurken, yeni sezonda da ekranlarda olacak. Yeni sezon çekimleri Eylül ayında başlayacak.


Son Güncelleme: 16.06.2020 23:48
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