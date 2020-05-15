Çağatay Ulusoy'un yeni televizyon dizisi belli oldu!

Son olarak Netflix Orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız dizisinde görev alan Çağatay Ulusoy TRT’de yayınlanacak yeni Osmanlı dizisinde görev alacak. Uzun süredir televizyon dizilerinde görev almayan Ulusoy TRT’nin yeni projesi olan Osmanlı dizisinde görev alacağını açıkladı.

Sakalını uzatmaya başladı

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kaptanı Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatının anlatılacağı dizide başrol olacak Çağatay Ulusoy sakallarını uzatmaya başladı. 2 ay sonra çekimlerine başlanılması planlanan dizinin prodüksiyonuna Diriliş Ertuğrul’un masrafları kadar bütçe ayrılacağı belirtildi. Bu sayede TRT’nin yeni dizisi en büyük prodüksiyona sahip diziler arasında yerini alacak. Dizinin ne zaman vizyona gireceği ise henüz belli değil.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 23:10