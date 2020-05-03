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Çalgı Çengi nerede çekildi? Çalgı Çengi filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!

Milyonlarca kişi tarafından sevilen sinema filmi Çalgı Çengi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala en çok merak edilen filmlerden biridir. İzleyiciler Çalgı Çengi nerede çekildi, Çalgı Çengi filmi konusu nedir, Çalgı Çengi oyuncuları kimdir, fragmanı nasıl sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 18:17
Çalgı Çengi nerede çekildi? Çalgı Çengi filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!

Bir zamanlar sıradan komedyenlik yapan Murat Cemcir ve Ahmet Kural, Çalgı Çengi sinema filmi ile çıkış yakalamış ve tüm Türkiye genelinde tanınmışlardı. Çalgı Çengi filmi yine televizyon ekranlarından izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler Çalgı Çengi ne zaman hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor.

Çalgı Çengi filminde Salih ve Gürkan’ın başından geçen komik ve ilginç olaylar anlatılmaktadır. Gürkan ve Salih kına gecelerinde ve çeşitli organizasyonlarda müzisyenlik yaparak para kazanmaktadırlar. İkisi de Ankaralıdır. Bir gün yine bir düğün salonuna giderler. Bodrum katında hazırlık yaparlarken bir cinayete tanık olurlar ve olaylar silsilesi başlar.

Çalgı Çengi Filmi Konusu

Selçuk Aydemir’in yönettiği Çalgı Çengi filminde biraz da olsa Cem Yılmaz parmağı da var. İki teyze oğlu olan Salih ve Gürkan, sıradan kına ve düğün eğlencelerinde müzisyenlik yapıyorlar. Bir gün yine işe giden bu ikili, düğün salonunun bodrumunda cinayete şahit olurlar.

Bodrum katındaki kömürlüğü kendilerine layık gören düğün sahibine tepkisini dile getiren ikili konuştukları sırada bir mafya, banka görevlisini tam da buraya getirir. Mafya, güvenlik görevlisini yanlışlıkla öldürür ve bu ikili de ölüme şahit olunca ortalık karışır.

Çalgı Çengi Oyuncuları Kimler?

Trajikomik bir hikayeyi absürt bir dille anlatan Çalgı Çengi oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Erdal Tosun, Tuna Orhan, Cahit Gök, Hazal Kaya, Bora Akkaş, Hüseyin Elmalıpınar, Soydan Soydaş, Şinasi Yurtsever, Aykut Köseler, Ceyhun Güneş, İlker Yakut, Serap Önder, Berfu Öngören, Arif Erkin gibi önemli oyuncular yer almaktadır.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 18:17
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