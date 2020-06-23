Canlı yayında tansiyon yükseldi! Dr.Serdar Savaş: '600 çocuk ölecek'

Habertürk kanalında Fatih Altaylı’nın sunumuyla ekrana gelen ‘’Teke Tek Bilim’’ programının dün geceki canlı yayınında bilim insanları salgın sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayın sırasında Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın ekrana verilmesini istediği bir grafik ise programda tartışmaya neden oldu.

‘’Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen gerizekalılar’’

Grafiğin yayınlanması üzerine Dr. Serdar Savaş adeta ateş püskürdü. Grafiğin doğru bilgiler vermediğini iddia eden Savaş, bir anda bağırmaya başlayarak canlı yayında gerilimi arttırdı. Fatih Altaylı her ne kadar Savaş’a uyarıda bulunsa da tartışmayı durduramadı.

Dr.Serdar Savaş ‘’Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen gerizekalılar’’ diyerek mikrofonunu çıkardı ve stüdyoyu terk etmek istedi. Fatih Altaylı ise ‘’Serdar Hocam rica ediyorum şov yapmayın’’ diyerek Savaş’ın mikrofonunu tekrar taktı.

Fatih Altaylı'nın YKS'ye girecek adaylara 'Bu kadar korkuyorsanız girmeyin, 1 yıldan bir şey kaybetmezsiniz' sözleri de sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşte stüdyoda tansiyonun yükseldiği o anlar: