Çarkıfelek yarışmasının yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu. Onur Büyüktopçu’ya yardımcı olacak isim ise Emel Özkızıltaş oldu. Kanal D ekranlarına Ramazan Bayramına özel yayınlanacak olan yarışma, herkesi kahkahaya boğacak. Yarışma 24 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 17:23
Çarkıfelek'in yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu
Ekranların efsane yarışma programı Çarkıfelek ekranlara geri dönüyor. Yarışmanın sunucusu ve yayın tarihi kesinleşti. İşte Çarkıfelek yarışması hakkına tüm detaylar…
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