Çarkıfelek'in yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu

Ekranların fenomen yarışma programı Çarkıfelek yeni sunucusuyla Kanal D ekranlarında olacak. Sevilen yarışma programında bu sene yeni oyunlar yeri alırken, nakit para ödülü de dahil olmak üzere birçok hediye yarışmacıları bekliyor.

Çarkıfelek yarışmasının yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu. Onur Büyüktopçu’ya yardımcı olacak isim ise Emel Özkızıltaş oldu. Kanal D ekranlarına Ramazan Bayramına özel yayınlanacak olan yarışma, herkesi kahkahaya boğacak. Yarışma 24 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 17:23