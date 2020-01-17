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Cem Yılmaz'dan +18'lik Erşan Kuneri karakteri için dizi bombası!

Geçtiğimiz günlerde Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, GORA filminin fenomen karakteri Erşan Kuneri hakkında konuştu. Cem Yılmaz'dan +18'lik Erşan Kuneri karakteri için dizi bombası geldi.

17 Ocak 2020 Cuma 15:20
Cem Yılmaz'dan +18'lik Erşan Kuneri karakteri için dizi bombası!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, 2020 yılı için dizi müjdesini verdi. Cem Yılmaz, G.O.R.A filminin efsane karakteri Erşan Kuneri’nin hayatını çekmek istediğini söyledi.

Üst üste vizyona giren Karakomik filmleri ile gişe beklentisini karşılayamayan Cem Yılmaz, Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında açıklamalar yaptı. Birçok kişinin kendisine, ‘’Neden Erşan Kuneri’yi film yapmıyorsun?’’ sorusunu sorduğunu söyleyen Yılmaz, hayranlarını sevindirecek olan haberi verdi.

Erşan Kuneri dizi olacak

GORA filminde kısa bir sahnede yer alan Erşan Kuneri karakteri büyük ilgi toplamıştı. Erşan Kuneri, pono film yapımcısı bir karakter. Cem Yılmaz, ‘’ Erşan Kuneri, GORA filminde ‘Türkiye’de neden bilim kurgu çekilmiyor’a ait bir skeçte kahramandı.Bir niyetim var, Erşan Kuneri ile ilgili bir şey yapma niyeti.. Sinema filmi yapmakla ilgili çekincelerim var. Çünkü dil, muhataplar ve filmin +18 yemesi meselesi ile uğraşmamak için farklı bir platformda yapmayı düşünüyorum. Erşan Kuneri hayatı ve eserleri diye bir dizi yapmayı düşünüyorum.’’ dedi.

Cem Yılmaz’ın bu açıklamasından sonra Erşan Kuneri, sosyal medyada günün konusu oldu.

Son Güncelleme: 17.01.2020 15:20
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