Cem Yılmaz'dan +18'lik Erşan Kuneri karakteri için dizi bombası!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, 2020 yılı için dizi müjdesini verdi. Cem Yılmaz, G.O.R.A filminin efsane karakteri Erşan Kuneri’nin hayatını çekmek istediğini söyledi.

Erşan Kuneri dizi olacak

Üst üste vizyona giren Karakomik filmleri ile gişe beklentisini karşılayamayan Cem Yılmaz, Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında açıklamalar yaptı. Birçok kişinin kendisine, ‘’Neden Erşan Kuneri’yi film yapmıyorsun?’’ sorusunu sorduğunu söyleyen Yılmaz, hayranlarını sevindirecek olan haberi verdi.

GORA filminde kısa bir sahnede yer alan Erşan Kuneri karakteri büyük ilgi toplamıştı. Erşan Kuneri, pono film yapımcısı bir karakter. Cem Yılmaz, ‘’ Erşan Kuneri, GORA filminde ‘Türkiye’de neden bilim kurgu çekilmiyor’a ait bir skeçte kahramandı.Bir niyetim var, Erşan Kuneri ile ilgili bir şey yapma niyeti.. Sinema filmi yapmakla ilgili çekincelerim var. Çünkü dil, muhataplar ve filmin +18 yemesi meselesi ile uğraşmamak için farklı bir platformda yapmayı düşünüyorum. Erşan Kuneri hayatı ve eserleri diye bir dizi yapmayı düşünüyorum.’’ dedi.

Cem Yılmaz’ın bu açıklamasından sonra Erşan Kuneri, sosyal medyada günün konusu oldu.