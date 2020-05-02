Cevat Akşit Hoca Koronavirüs mü oldu? Gaye Vakfı'ndan iddialara jet yanıt

ATV ekranlarında Ramazan programı yapan Nihat Hatipoğlu, canlı yayında Prof. Dr. Cevat Akşit hocanın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Nihat Hatipoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi;

‘’Cevat Akşit ile Ömer Döngeloğlu hocaların koronadan tedavi olduklarını duydum. Allah iki hocamıza da şifa versin. İnşallah en kısa zamanda ailelerine dönerler.’’

Nihat Hatioğlu’nun bu açıklamasından sonra Gaye Vakfı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada Cevat Akşit’in koronavirüs olmadığı, iddiaların asılsız olduğu bilgisi paylaşıldı.

‘’Prof.Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocaefendinin sağlığı yerindedir. Hocaefendi her gün 19.00’da Youtube kanalında canlı yayında Hadis Dersi vermektedir.’’

‘’Bu gece 02.45’te Kanal 7’de Mustafa Karataş ile Sahur Vakti programına evinden canlı yayın konuğu olmuştur. Bu tür asılsız paylaşımlar Hocaefendiyi ve ailesini son derece üzmektedir.’’ ifadeleri kullanıldı.