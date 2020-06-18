Ceyhun Fersoy'dan Felipe Melo'ya küfür!

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a 3-1 yenildiği Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Ceyhun Fersoy, eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo’ya küfür etti. Türkiye kupası maçında Emre Belözoğlu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldıktan sonra Felipe Melo, Emre Belözoğlu’nu tiye alan gönderi paylaştı. Oyuncu Ceyhun Fersoy ise bu gönderiye “Sen büyük o…u çocuğusun” yazdı.

Ceyhun Fersoy, daha sonra bu çirkin küfür için Felipe Melo’dan özür diledi. Ceyhun Fersoy, bu hareketi sonrasında araştırılmaya başlandı.

Ceyhun Fersoy Kimdir?

18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceyhun Fersoy, babasının mesleği dolayısıyla İsviçre, Fransa ve İstanbul gidip gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamlayan oyuncu, 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümü'nde eğitim gördü. Eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da devam etti. Ceyhun Fersoy, kendisi gibi oyuncu olan Begüm Öner ile evlidir.

Film ve Dizileri

2011 – 2014 – Seksenler

2010 – 2012 – Çocuklar Duymasın

2011 – Max Maceraları: Kralın Doğuşu

2011 – Kutsal Damacana: Dracoola (Kutsal Damacana 3: Dracoola)

2010 – Bana Bunlarla Gel

2009 – Hicran Yarası

2009 – Güneşi Gördüm

2008 – Destere

2007 – Avrupalı

2007 – Neşeli Gençlik

2007 – Çatı Katı

2006 – İki Aile

2005 – Tombala

2004 – Kadirşinas

2003 – Kurtlar Vadisi

2000 – Ana Kuzusu 1997 – Bir Demet Tiyatro