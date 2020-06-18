Ceyhun Fersoy'dan Felipe Melo'ya küfür!

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a 3-1 yenildiği Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Ceyhun Fersoy, eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo’ya küfür etti. Türkiye kupası maçında Emre Belözoğlu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldıktan sonra Felipe Melo, Emre Belözoğlu’nu tiye alan gönderi paylaştı. Oyuncu Ceyhun Fersoy ise bu gönderiye “Sen büyük o…u çocuğusun” yazdı.
Ceyhun Fersoy, daha sonra bu çirkin küfür için Felipe Melo’dan özür diledi. Ceyhun Fersoy, bu hareketi sonrasında araştırılmaya başlandı.
Ceyhun Fersoy Kimdir?
18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceyhun Fersoy, babasının mesleği dolayısıyla İsviçre, Fransa ve İstanbul gidip gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamlayan oyuncu, 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümü'nde eğitim gördü. Eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da devam etti. Ceyhun Fersoy, kendisi gibi oyuncu olan Begüm Öner ile evlidir.
Film ve Dizileri
2011 – 2014 – Seksenler
2010 – 2012 – Çocuklar Duymasın
2011 – Max Maceraları: Kralın Doğuşu
2011 – Kutsal Damacana: Dracoola (Kutsal Damacana 3: Dracoola)
2010 – Bana Bunlarla Gel
2009 – Hicran Yarası
2008 – Destere
2007 – Avrupalı
2007 – Neşeli Gençlik
2007 – Çatı Katı
2006 – İki Aile
2005 – Tombala
2004 – Kadirşinas
2003 – Kurtlar Vadisi
2000 – Ana Kuzusu 1997 – Bir Demet Tiyatro