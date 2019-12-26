Ceza, Beatcoin adlı şarkısıyla sevenleriyle buluştu! Ceza Beatcoin sözleri ve videosu Youtube'da dakikalar içinde popüler oldu!

Türkiye’de rap denince akla gelen ilk isim olan Ceza, yeni çıkarttığı Beatcoin isimli şarkısıyla hayranlarını sevindirdi. Beatcoin klibi, YouTube’da yayınlandığı andan itibaren hızlı bir çıkışla, yüz binden fazla izlenme ve beğeni aldı.
CEZA YENİ ŞARKISI ‘BEATCOİN’ İLE SEVENLERİNİN KARŞISINDA
Çok sevilen rap şarkıcısı Ceza (Bilgin Özçalkan), uzun süren sessizliğinden sonra Beatcoin isimli şarkısını piyasaya çıkararak hayranlarının beğenisine sundu.
Ceza’nın şarkının çıkmasından birkaç gün önce duyusunu yapmış olduğu Beatcoin şarkısı yayınlandı.
Şarkının sözlerinin Ceza tarafından yazılan şarkının alt yapı çalışmasını RokaBeat aracılığıyla yapıldı.
Çoğu müzik platformlarında yayınlanan Beatcoin şarkısının haricinde klibi ile de oldukça dikkat çekti.
Klibi bir ormanda geçen şarkı, beğenilen klibi sayesinde kısa zamanda YouTube’da yüz binler izledi ve beğendi. Klibin yönetmenliğini Ali Demirel üstlendi.
Ceza – Beatcoin şarkısının sözleri
Şunun ağzına bez , benim altıma böyle bir beatcoin
İşte burada pin point, ekmek arası üç boyut
Bura sıcak ise git soyun, bırakın bu zor oyun
Bu oyunda ne bıçak, ne silah , kredi kart , bodyguard ,barikat yok , herkes tek.
Panik yok canikom, bu post makinası değil , nakiti vakiti yerine koy hadi.
Eritir ateşim demiri çeliği
Ve gerisin geri giden kim olur ise biletini kesin
Bir bakıma gel , bir bakıma al kendini
Bu takıma gir , bu akıma dal
Bu nasıl bir bal, bu bala bir ban ve tadına bak
Kovanın etrafında katil arılar var ama
Bir çoğu gömmüş yokmuş adap
Bir sürü konuda bulamıyorum muhatap
Taşmıyor bardak , patlıyor maytap
Yan bir bakışla da geriliyor asap.
Son vitesteyken hürmet, olay hep son viteste sürmek
Benzinin bitti oldun önek, zaten av mevsimi alayı ördek.
Test değildiki bu geldi direkman
Besbelli bu düzen götürmek ,sen iki atım ötede dur ve tırrek lan
Trap değil bu iki r ile Trrap
(bridge)
Besteymiş, hastaymış napiyim, en kralı bu
Su yolunda kırılan bi testiymiş, eskiymiş, umrumda değil
Uykum yok hiç , geçmez vakit, önce bir haket
Parladı yakıt eyvah hadi kaçın
Etrafımda dönen akbabalara inat yürüdüğüm yoldan
Eyy
(nakarat)
Kanadın yok, paraşüt yok , becerin yok lan in ordan ( İn ordan – in ordan )
( Sakin – Sakin ) Ateşi yakın hadi , aleve verin her yeri,
Ben derinden gelen o deli
Bitmez enerjim var sanki bir helikopterim
Yazılan çok ama mana yok, konuşamayan atıyor nara. ( yeah – yeah )
Hadi kop, hep hip hop , black ops, spec. Ops gibi fatal hep vip
Tanıdığım tek boss BIG, sanıyor kendini G.I.JOE
Hepsi tespitçi bir ciğerci
Hiç çağırmayın oralara inemem , panik yok daha sürecek sinemam
Akıl verenin beyni yokki bir gram bile
Ben inersem kalmaz direnen ( head-shot )
Pek pak değil ortalık hep
Laptoplara virüs bulaşıyormuş at format
Bir tat , bir bak, bu tatbikat değil
Katta kaldık diye duracak değilim
Ki zaten kat be kat hep artıyor hile
Biz gidelim yola dolmayacak mide
Burası daha çok ısınacak önemi yok
Biliyorsunuzki bu konuda piirim
Ve yeni bir gün başlıyor mirim
Karanlığa tohum ekenler değiliz
Zafer her zaman olmuyor iyinin
Akıp gidiyor günlerimiz birbir
Ama son kalan hep iyi gülüyor değilmi
Bir komik bir hüzünlü bu film
Çok konu var ama varmıyor dilim
İşte bu ispat, her yer oldu pas
Her gün aynı hamam aynı tas
Bazen herşey gitmiş rast, bazen gelmez rast
Boşver zaten baksana dünya fanus,yeniden başlıyor kabus
Nakarat
Söz : Ceza
Müzik : RokaBeat
Aranjör : Denizkan Boz
Mix&Mastering : Buğra Kunt
Yönetmen : Ali Demirel