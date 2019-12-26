Ceza, Beatcoin adlı şarkısıyla sevenleriyle buluştu! Ceza Beatcoin sözleri ve videosu Youtube'da dakikalar içinde popüler oldu!

Türkiye’de rap denince akla gelen ilk isim olan Ceza, yeni çıkarttığı Beatcoin isimli şarkısıyla hayranlarını sevindirdi. Beatcoin klibi, YouTube’da yayınlandığı andan itibaren hızlı bir çıkışla, yüz binden fazla izlenme ve beğeni aldı.

CEZA YENİ ŞARKISI ‘BEATCOİN’ İLE SEVENLERİNİN KARŞISINDA

Çok sevilen rap şarkıcısı Ceza (Bilgin Özçalkan), uzun süren sessizliğinden sonra Beatcoin isimli şarkısını piyasaya çıkararak hayranlarının beğenisine sundu.

Ceza’nın şarkının çıkmasından birkaç gün önce duyusunu yapmış olduğu Beatcoin şarkısı yayınlandı.

Şarkının sözlerinin Ceza tarafından yazılan şarkının alt yapı çalışmasını RokaBeat aracılığıyla yapıldı.

Çoğu müzik platformlarında yayınlanan Beatcoin şarkısının haricinde klibi ile de oldukça dikkat çekti.

Klibi bir ormanda geçen şarkı, beğenilen klibi sayesinde kısa zamanda YouTube’da yüz binler izledi ve beğendi. Klibin yönetmenliğini Ali Demirel üstlendi.

Ceza – Beatcoin şarkısının sözleri

Şunun ağzına bez , benim altıma böyle bir beatcoin

İşte burada pin point, ekmek arası üç boyut

Bura sıcak ise git soyun, bırakın bu zor oyun

Bu oyunda ne bıçak, ne silah , kredi kart , bodyguard ,barikat yok , herkes tek.

Panik yok canikom, bu post makinası değil , nakiti vakiti yerine koy hadi.

Eritir ateşim demiri çeliği

Ve gerisin geri giden kim olur ise biletini kesin

Bir bakıma gel , bir bakıma al kendini

Bu takıma gir , bu akıma dal

Bu nasıl bir bal, bu bala bir ban ve tadına bak

Kovanın etrafında katil arılar var ama

Bir çoğu gömmüş yokmuş adap

Bir sürü konuda bulamıyorum muhatap

Taşmıyor bardak , patlıyor maytap

Yan bir bakışla da geriliyor asap.

Son vitesteyken hürmet, olay hep son viteste sürmek

Benzinin bitti oldun önek, zaten av mevsimi alayı ördek.

Test değildiki bu geldi direkman

Besbelli bu düzen götürmek ,sen iki atım ötede dur ve tırrek lan

Trap değil bu iki r ile Trrap

(bridge)

Besteymiş, hastaymış napiyim, en kralı bu

Su yolunda kırılan bi testiymiş, eskiymiş, umrumda değil

Uykum yok hiç , geçmez vakit, önce bir haket

Parladı yakıt eyvah hadi kaçın

Etrafımda dönen akbabalara inat yürüdüğüm yoldan

Eyy

(nakarat)

Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar ( Yaklaş – Yaklaş )

Kanadın yok, paraşüt yok , becerin yok lan in ordan ( İn ordan – in ordan )

( Sakin – Sakin ) Ateşi yakın hadi , aleve verin her yeri,

Ben derinden gelen o deli

Bitmez enerjim var sanki bir helikopterim

Yazılan çok ama mana yok, konuşamayan atıyor nara. ( yeah – yeah )

Hadi kop, hep hip hop , black ops, spec. Ops gibi fatal hep vip

Tanıdığım tek boss BIG, sanıyor kendini G.I.JOE

Hepsi tespitçi bir ciğerci

Hiç çağırmayın oralara inemem , panik yok daha sürecek sinemam

Akıl verenin beyni yokki bir gram bile

Ben inersem kalmaz direnen ( head-shot )

Pek pak değil ortalık hep

Laptoplara virüs bulaşıyormuş at format

Bir tat , bir bak, bu tatbikat değil

Katta kaldık diye duracak değilim

Ki zaten kat be kat hep artıyor hile

Biz gidelim yola dolmayacak mide

Burası daha çok ısınacak önemi yok

Biliyorsunuzki bu konuda piirim

Ve yeni bir gün başlıyor mirim

Karanlığa tohum ekenler değiliz

Zafer her zaman olmuyor iyinin

Akıp gidiyor günlerimiz birbir

Ama son kalan hep iyi gülüyor değilmi

Bir komik bir hüzünlü bu film

Çok konu var ama varmıyor dilim

İşte bu ispat, her yer oldu pas

Her gün aynı hamam aynı tas

Bazen herşey gitmiş rast, bazen gelmez rast

Boşver zaten baksana dünya fanus,yeniden başlıyor kabus

Nakarat

Söz : Ceza

Müzik : RokaBeat

Aranjör : Denizkan Boz

Mix&Mastering : Buğra Kunt

Yönetmen : Ali Demirel