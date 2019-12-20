Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet ne zaman vizyona girecek? Tenet filmi fragmanı yayınlandı!

Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın John David Washington ve Robert Pattinson ile beraber çektiği yeni filmi Tenet’ın ilk fragmanı sonunda yayınlandı. Uzun zamandır izleyiciler tarafından merakla beklenen filmin fragmanı izleyen herkesi etkilemeyi başardı.

17 Temmuz 2020 tarihinde beyaz perdelerde yerini alacak olan Tenet filmi, başarılı yönetmen Christopher Nolan’ın son projesi olarak karşımıza çıkacak. Daha imzasını attığı Inceptıon, Interstellar, Memento gibi dünya çapında gişe rekorları kırmış filmlere imzasını atan deneyimli yönetmen Tenet filmi ile yeni başarılar elde etmeyi amaçlıyor.

Tenet filminin başrol oyuncuları John David Washington ve Robert Pattinson’un filmde nasıl bir performans sergiledikleri de yine izleyiciler tarafından merak edilen konulardan biri olarak görülüyor. Tenet filminin yayınlanan fragmanında iki başrol oyuncusunun oldukça etkileyici görüntüleri izleniyor.

Ünlü yönetmenin 70mm ve IMAX kameralar ile çektiği Tenet filmi tıpkı diğer Nolan filmleri gibi oldukça karmaşık bir hikayeyi konu edinecek. İzleyicilerin bir yandan düşünürken bir yandan tutkuyla izleyeceği bir film olarak karşımıza çıkacak Tenet filmi yine izleyen herkesi hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor.

Tenet filminin oyuncu kadrosuna bakıldığında Washington ve Pattinson’ın yanı sıra Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Michael Caine Clémence Poésy, Dimple Kapadia gibi önemli isimler de yer alıyor. Filmin müzik bestelerinin ise Ludwig Göransson’un ortaya koyduğu ifade edilen bilgiler arasında yer alıyor.

Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet 17 Temmuz 2020 tarihinde beyaz perdelerde izleyicileri ile buluşacak.

İşte Tenet filminin tanıtım fragmanı…