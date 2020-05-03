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Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları

Netflix'e bir yerli yapım daha eklendi. İzleyicilerin beğenisine sunulan Cinayet Süsü filmi komedi türünün sevilen filmlerinden biri olmayı başardı. Peki Cinayet Süsü filmi nasıl? Filme yapılan yorumlar haberimizde yer alıyor..

03 Mayıs 2020 Pazar 01:23
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları

Netflix’e 2 Mayıs tarihinde bir yerli yapım daha eklendi. Oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya ve Mehmet Özgür gibi isimlerin yer alığı filmin yönetmenliğini ise Ali Atay üstleniyor. Film komedi-polisiye türünde olan film yayınlanır yayınlanmaz gündemde yerini almaya başardı.

Cinayet Süsü Filminin Konusu

Başkomiser Emin, Komiser Salih, Komiser Asuman ve Komiser yardımcısı Alaattin’in yer aldığı cinayet büronun çözmeye çalıştığı bir seri katil cinayetleri filmin konusu olarak karşımıza çıkıyor. Filmde olayı çözemeyen ekibin çözmek için çabaları işleniyor.

IMDB puanı 7,1 olan film genel olarak izleyicilerden iyi yorumlar almayı başardı. Filmi seyredenler film için, pek çok sahneden güldüklerini ve keyifli vakit geçirmeye uygun bir film olduğunu söylüyorlar. Komedi türünün iyi öneklerinden biri olan filmin fragmanı ise aşağıda yer alıyor:

VİDEO

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Son Güncelleme: 03.05.2020 01:23
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