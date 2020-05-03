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Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı

Cinayet Süsü’nün Netflix platformuna gelip gelmediği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Cinayet Süsü Netflix’e geldi mi? Cinayet Süsü çekildiği yer neresi? Cinayet Süsü Netflix’ten nasıl izlenir? İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 02:33
Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı

2019 yılının Ekim ayında sinemaseverlerle buluşan Cinayet Süsü’nün Netflix’e gelip gelmediği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ali Atay’ın yönettiği polisiye filmininin dijital film platformlarına yüklenmesi bekleniyordu.  Peki Cinayet Süsü Netflix’e gelecek mi? Cinayet Süsü çekildiği yer neresi? Cinayet Süsü Netflix’ten nasıl izlenir? İşte detaylar…

Cinayet Süsü filmi 2019 Ekim ayında vizyona girmiş ve izleyiciyle buluşmuştu. Cinayet Süsü filminin Netflix platformunda yayınlanıp yayınlanmadığı seyircilerim en çok merak ettiği konu olmaya devam ediyor. Filmin hayranları son günlerde intenet üzerinden araştırmalar yapmaya başlamıştı. Oyuncu Ali Atay’ın yönettiği Cinayet Süsü Netflix’e gelecek mi? Cinayet Süsü çekildiği yer neresi? Cinayet Süsü Netflix’ten nasıl izlenecek? İşte detaylar…

Cinayet Süsü Netflix’te Yayınlandı mı?

Vizyona girdiğinde en çok sevilen ve beğenilen polisiye filmlerinden biri olmayı başaran Cinayet Süsü, dünyanın en büyük dijital film ve dizi platformu Netflix’e bugün yüklendi. Netflix platformuna üye olan vatandaşlarmız Cinayet Süsü filmini buradan en iyi kalitede izleme imkanına sahip olacak.

Cinayet Süsü Konusu Nedir?

Cinayet Süsü filmi, esrarengiz ve sırlarla dolu bir seri katilin izini sürmeye çalışan  ancak herhangi bir kanıt bulmakta zorlanan cinayet büro ekibinin başında gelen değişik ve bir o kadar da heyecan dolu maceraları konu ediniyor. Komiser Asuman, başkomiser Emin, komiser Salih ve komiser yardımcısı Alaattin'in oluşturduğu cinayet büro ekibi, ilginç bir seri katil olayının içine düşüyor. Bu olay onları o kadar zorlayacak ki ne bir ipucu ne de bir janıt bulamayacaklar. Bu durum onları baskı altına sokacak.

Cinayetlerin artmaktadır. Basının da olaya günden güne ilgisi artmaktadır. Halk da bir an önce bu seri cinayetlerin çözülmesini ve seri katilin hemen bulunmasını istemektedir. Bu durumda ekibimiz büyük bir baskı altındadır. Sonunda Emniyet Genel Müdürü duruma el atar ve ekibe suç uzmanı olan Dizdar Koşu'yu dahil eder. Dört bir yandan baskı altına giren cinayet büro ekibi, seri cinayetleri çözmek konusunda her türlü yola başvursa da gerçekten zorlanacaktır.

Cinayet Süsü Oyuncuları Kimler?

  • Cengiz Bozkurt (Komiser Salih)
  • Feyyaz Yiğit Çakmak (Suç Uzmanı Dizdar Koşu)
  • Mert Denizmen (Komiser Yardımcısı Alaattin)
  • Mehmet Özgür
  • Aycan Koptur
  • Uğur Yücel (Başkomiser Emin)
  • Binnur Kaya (Komiser Asuman)

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 02:33
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