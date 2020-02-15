CNN Türk porno içerikli bir twitter hesabını takip etti sosyal medya çalkalandı!

Türkiye’nin en büyük haber kanalların biri olan CNN Türk’te skandal bir olay yaşandı. Kanalın resmi twitter hesabından pono içerikli bir hesabın takip edildiği ortaya çıktı. Skandal olay bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM’nin resmi twitter hesabında da benzer bir olay yaşanmıştı. ÖSYM’nin başına gelen olay şimdide ulusal yayın yapan haber kanalı CNN Türk’ün başına geldi.

“Anka Kuşu” adlı bir twitter kullanıcısının CNN Türk’ün Ekonomi sayfasına ait twitter hesabının cinsel içerikli bir hesabı paylaştığını bir görselle birlikte paylaştı. Yapılan paylaşımın ardından sosyal medya çalkalandı. Yaşanan skandalın ardından kanal yetkilileri hesabı takipten çıksa da sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.