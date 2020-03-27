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CNN TÜRK spikeri Buket Güler canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

CNN TÜRK ekranlarında Mercek Altında programında Korona virüs hakkında konuşulurken programın spikeri Buket Güler canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. O anlar ve detayları haberimizde yer alıyor.

27 Mart 2020 Cuma 21:37
CNN TÜRK spikeri Buket Güler canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

CNN Türk kanalında seyircileri duygulandıracak olaylar yaşandı.  Mercek Altında isimli programda Korona virüs hakkında konuşulurken konuklardan stanbul Aile Hekimleri Deneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, korona virüsten dolayı her geçen gün arkadaşlarının hastalandığını söyledi. ''Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz. Meslektaşlarımızla kardeş olmayı öğrenmiş insanlarız. Bunun önlenmesi lazım. Biz yoğun bakımlarda çok daha kötülerini görüyoruz. Hastanelerin yeşil alanında karşıdakinin hasta olup olmadığı bilinimyor. Bizim bunu önlememiz lazım" sözleri ile durumu anlatan Mustafa Tamur’un bu sözlerinin ardından programın spikeri Buket Güler gözyaşlarına engel olamadı.

İşte o yayın:

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Son Güncelleme: 27.03.2020 21:37
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