Çocuk dizisi hangi gün yayınlanıyor? Çocuk dizisi yayın günü, saati ve kanalı

13.bölümüyle ekranlara gelen Çocuk dizisi yeni bölüm fragmanını yayınladı. Yeni bölümün yayın günü merak ediliyor. İlk bölümüyle dikkatleri çeken ve beğenilen Çocuk dizisinin hangi kanalda, hangi gün ve saatte yayınlanacağı araştırılıyor.

Çocuk Dizisi Ne Zaman? Hangi Kanalda ve Saat Kaçta Yayınlanacak?

Kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Nazan Kesal, Ceyda Ateş, Kenan Acar, Merve Çağıran ve Nimet İyigün’ün yer aldığı Çocuk dizisi 14.bölümü ile ekranlara gelmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran Çocuk dizisi 14.bölüm fragmanını yayınladı. 10 Aralık 2019 Salı günü ekranlara gelen dizinin yeni bölümü 17 Aralık Salı günü ekranlara gelecek.

Star Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü 17 Aralık Salı günü saat 20.00’da yayınlanacak. 13 bölümün özetinin ardından 14.bölüm yayınlanacak.