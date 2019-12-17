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Çocuk dizisi hangi gün yayınlanıyor? Çocuk dizisi yayın günü, saati ve kanalı

İlk bölümü ile büyük beğeni kazanan Çocuk dizisi hangi gün yayınlanıyor? Ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yayın günü, saati ve kanalı merak ediliyor. Konusu ile dikkatleri çeken Çocuk dizisi 14.bölüm fragmanını yayınladı. Yeni bölüm fragmanı ile dikkatleri çeken dizinin yayın günü ve yayın saati araştırılıyor.

17 Aralık 2019 Salı 00:11
Çocuk dizisi hangi gün yayınlanıyor? Çocuk dizisi yayın günü, saati ve kanalı

13.bölümüyle ekranlara gelen Çocuk dizisi yeni bölüm fragmanını yayınladı. Yeni bölümün yayın günü merak ediliyor. İlk bölümüyle dikkatleri çeken ve beğenilen Çocuk dizisinin hangi kanalda, hangi gün ve saatte yayınlanacağı araştırılıyor.

Kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Nazan Kesal, Ceyda Ateş, Kenan Acar, Merve Çağıran ve Nimet İyigün’ün yer aldığı Çocuk dizisi 14.bölümü ile ekranlara gelmeye devam ediyor.

Çocuk Dizisi Ne Zaman? Hangi Kanalda ve Saat Kaçta Yayınlanacak?

Ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran Çocuk dizisi 14.bölüm fragmanını yayınladı. 10 Aralık 2019 Salı günü ekranlara gelen dizinin yeni bölümü 17 Aralık Salı günü ekranlara gelecek.

Star Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü 17 Aralık Salı günü saat 20.00’da yayınlanacak. 13 bölümün özetinin ardından 14.bölüm yayınlanacak.

Son Güncelleme: 17.12.2019 00:11
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