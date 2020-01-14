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Çocuk Dizisi Rıza kimdir? Gerçek adı nedir? Turgay Kantürk hakkında bilgiler

Star TV’de her Salı ekranlara gelen Çocuk dizisine yeni bir isim dahil oldu. Rıza karakteri ile dizinin kadrosuna giren Turgay Kantürk merak edilmeye başlandı. Çocuk dizisi Rıza kimdir, gerçek adı nedir diye araştıranlar için işte, Turgay Kantürk hakkında bilgiler…

14 Ocak 2020 Salı 00:55
Çocuk Dizisi Rıza kimdir? Gerçek adı nedir? Turgay Kantürk hakkında bilgiler

Star TV’nin sevilen dizisi Çocuk, kadrosuna yeni bir ismi ekledi. Her Salı akşamı izleyicisi ile buluşan Çocuk dizisine Rıza karakteri ile Turgay Kantürk dahil oldu. Serkan Birinci’nin yönetmenliğini, 1441 Productions’un yapımını üstlendiği Çocuk dizisi 12 Ocak Salı akşamı 15.bölümü ile ekranlara geldi. Serkan Teoman, İsmail Hacıoğlu, Ceyda Ateş, ve Nazan Kesal gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümüne Rıza’nın gelişi damga vurdu. Nazan Kesal’ın canlandırdığı Asiye karakterinin yıllar sonra gelen kocası Rıza, köşkte tüm dengeleri değiştirdi.

Çocuk dizisi Rıza kimdir?

Star Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Çocuk dizisine 15.bölümde Rıza karakteri ile Turgay Kantürk dahil oldu. Turgay Kantürk, 19 Haziran 1961’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan Kantürk, daha okul yıllarında oyuncu olarak çalışmaya başlamıştır. Dormen Tiyatrosu’nda birçok oyunda görev alan oyuncu, İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2011 yılında rol aldığı Kuzey Güney dizisi ile yaşamıştır. Orada Ferhat karakterine hayat veren Kantürk, Tatar Ramazan, Serçe Sarayı, Hatırla Gönül ve Kalbim Yangın Yeri dizilerinde rol almıştır.

Daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay’ın başrollerini paylaştığı ‘’Siyah Beyaz Aşk’’ dizisinde Şahin karakteri ile yer almıştır.  “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde Avni rolünü canlandıran oyuncu, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan ‘’Ağlama Anne‘’dizisinde Çetin rolü ile ekran karşısına çıkmıştır.

Son Güncelleme: 14.01.2020 00:55
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