Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?

Çukur dizisinin 3. sezon 15. Bölümünde Yamaç, Çukur’u arkasına alarak Azer’i öldürmek için evine baskın yapmaya gitti. Tam o esnada evden çıkan Selim’in kızı Karaca Yamaç ve Selim’i şoke etti. İzleyiciler ikilinin birleşmesini istiyor ve ikili birbirine çok yakıştırılıyor. Karaca ise Azer ve Yamaç arasındaki bu husumetin artık sona ermesini istiyor.

Azer ve Karaca evlenecek mi?

Yamaç babasının öldürülmesinin cezasını keserken bu isimlerin arasına Azer’i de koymuştu. Azer kardeşini kaybetmesi sonucunda bedel ödemek zorunda kalsa da yeniden saldırıya geçmişti. Son bölümde Cumali’nin vurulmasını planlayan ve Yamaç’ı telefonla arayıp Cumali’nin göz önünde öldürmeye kalması bardağı taşıran son damla olmuştu.

Karaca da düşmanlığı sona erdirebilmek için Sultan anneden izin alıp Azer’e dahi sormadan onun evine gitmiş ve böylelikle Yamaç’ın planı alt üst olmuştu. Yamaç ise bu duruma Sultan ananın izin vermesi karşısında hesap sormak istemiş ancak Sultan ana düşmanlığın sona ermesini istediğini belirtmiş ve Yamaç’a karşı dik bir duruş sergilemiştir.

Azer ve Karaca ne zaman evlenecek?

Senaryonun gidişatına göre ikili, birbirlerini çok sevmemelerine karşın evlenecekler. Şartlar gereği birbirlerini tanıyacak ve ilerleyen günlerde birbirlerini sevmeye başlayacaklar.