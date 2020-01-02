Çukur bu hafta yeni bölüm var mı? Çukur 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yayınlanmıyor? Çukur yeni bölüm ne zaman?

Çukur bu hafta var mı? Çukur yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak 2020 tarihinde ekranların sevilen dizisi Çukur yayınlanacak mı? Çukur neden 6 Ocak 2020 tarihinde yayınlamayacak? Bu yıl üçüncü sezonu çekilen çukur dizisinin üçüncü sezon on altıncı bölümü ne zaman yayınlanacak?

Reytinglerdeki yerini hep zirvede tutan, her Pazartesi Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi bütün heyecanı ile devam ederken 6 Ocak 2020 tarihinde yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler arasında merak konusu oldu. Tutkulu bir izleyici kitlesine sahip olan Çukur dizi izleyicileri, dizinin neden yayınlanmayacağı ile ilgili sorular sormaya başladı. Çukur dizi 2020 yılının ilk bölümünü hangi gün yayınlayacak?

Yayıncıların, yılbaşının ilk haftası dizilere ve bazı diğer yapımları tatile girdirmesi sonucu akıllarda Çukur dizisi ile ilgili sorularda oluştu. Dizinin bugünlerde heyecanla devam ettiği göz önüne alındığında izleyicilerin merakla on altıncı bölümü beklerken soruların sorulması da normal görünüyor. Çukur yılbaşının ilk haftasında yayınlanacak mı? Yayınlanmayacaksa neden yayınlanmayacak ve ne zaman yayınlanacak? Bu soruların cevabını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz?

6 Ocak 2020 Tarihinde Çukur Ekranlarda Olacak mı?

Çukur dizisinin yeni bölümünün neden olmadığı bir merak konusuna dönüştü. Bu Pazartesi Çukur dizisi neden yayınlanmayacak? Yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? İşte bu sorular bir süredir Çukur dizisi izleyicilerinin aklını meşgul ediyor.

Dizinin son bölümünde Yamacın yeni bir düşman edinmesi ve dizinin daha heyecanlı bir noktaya doğru gitmesi izleyicileri heyecanlandırmıştı. Diğer taraftan yayın tatili ise heyecanla beklenen yeni bölüm hakkında yukarıdaki soruları ortaya çıkardı.

83. Bölüm Yayınlanacak mı? Neden Yayınlanmıyor?

Çukur dizisi nefesleri kesmeye devam ediyor. Pazartesi akşamları reyting şampiyonu olan dizi farklı kurgusu ve hikayesi ile ilk günden bu yana izleyicileri kendine bağlamayı başardı. Hikaye İstanbul’un dışında yıllardır bir aile gibi yaşayan Çukur mahallesinin kendini koruma mücadelesini ele alıyor. Uyuşturucuya karşı olan bu ağır abiler, silah ticareti yaparak fon sağlıyorlar. İdris Baba karakteri dizide ölmüş olsa da Çukurun abileri ve babaları bitmiyor. İdris’ten sonra yerini oğlu Yamaç alıyor. Üçüncü sezonda ise Yamaç, babasının aksine savunma yapmak yerine artık tüm İstanbul’a savaş açıyor.

Çukur dizisinin gittikçe heyecanlı hale geldiği seksen ikinci bölüm, bir sonraki yani seksen üçüncü bölümü heyecanla bekletiyor. Peki seksen üçüncü bölüm ne zaman? 6 Ocak 2020 Pazartesi tarihinde yayınlanacak mı?

Diziden gelen açıklamaya göre dizi yılbaşında yayın tatiline girdiği için 6 Ocak 2020 tarihinde yayınlanmayacak. Dizi takipçilerini üzen bu açıklama muhtemel olarak beklenmekteydi. Şimdi ise en çok sorulan soru yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı oldu. Seksen üçüncü bölüm 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak.

Çukur Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Yılbaşı haftası tatil ile birlikte televizyon izleyicileri için birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Yılbaşında birçok dizinin bir haftalık tatile girmesi birkaç yıldır izleyicilerin karşılaştığı bir durumdur. Ancak bu yıl bazı yapımların tatil yapmayacağını açıklaması bir muammaya sebep oldu. Çukur dizisi izleyicisi de dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını tartışmaya başladı. Çukur dizisi yayınlanacak mı?

6 Ocak 2020 Pazartesi Günü Çukur dizisi yayınlanmayacak. Çukur dizisinin tam böyle önemli bir noktada yayınlanmaması izleyicilerin sosyal medya da mesele üzerinde çokça tartışmalarına sebep oldu. Çukur dizisi yılbaşı tatili nedeni ile bir hafta tatile girdi. Yeni bölüm ise daha sonraki hafta ekranlara yansıyacak.

Dizi bugüne kadar içinde yer alan usta oyuncuları ile dikkat çekmiştir. Erkan Kolçak Köstendil’den sonra diziye son bölümde ünlü ve usta oyuncu Nejat İşler girmiş oldu. Nejat İşler ise Yamacın yeni düşmanıdır. Yamaç seksen ikinci bölümde Efsun’un düşmanlarına fon sağladığını öğrenmişti ve Efsuna kızmıştı. Bu kızgınlığın sonucunda Efsun’un altın kasasına girerek altınları almış ve Çukura götürmüştür. Bunu duyan Efsun hemen gidip Yamacı uyarmaya çalışmış ve altınların sadece kendisine ait olmadığını, karşısına düşman olarak aldığı başkalarının ve hatta bunların çok güçlü olduğunu söylemişti. Yine de Yamaç altınları Efsuna geri vermemiştir.

Yamacı uyaran Efsun başarılı olamamıştır. Bölümün sonuna doğru ise Nejat İşler sahneye girer. Nejat İşler Yamaca altınları çok sevdiğini ve onların kendisine ait olduğunu söyler. Hatta öldürdüğü mafya liderlerinin de kendisinin olduğunu söyleyerek açık açık tehdit etti. Bununla da yetinmedi Yamacın gözleri önünde mallarını taşımayan bir armatörün iki gemisini patlattı. Yamacın yüz ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla Yamaç bu gösteriden etkilendi. Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı dizi Pazartesi günleri Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır.