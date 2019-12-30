Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur’un fragmanında görülen Çağatay karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. Çukur oyuncu kadrosuna Nejat İşler’in katıldığı görüldü. Yamaç’ın yeni baş düşmanı olacak Çağatay karakterine Nejat İşler hayat verecek.

Çukur’a bir süredir yeni oyuncuların dahil olacağı konuşulmaktaydı. Ekranlarda büyük bir ilgiyle izlenen ve reytinglerde önemli başarılara imza atan Çukur dizisindeki Çağatay transferi heyecanla bekleniyor. Behzat Ç.’de Ercüment Çözer karakteriyle büyük bir beğeni toplamayı başaran Nejat İşler, Çukur oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Çukur Çağatay kimdir?

Nejat İşler kimdir?

Nejat İşler, yeni bir yapımda da yine kötü adam rolüne hayat verecek. Ünlü oyuncunun dizide hayat vereceği karakterin ismi Çağatay olacak. Çağatay karakterinin Yamaç’ın şuana kadarki en zorlu düşmanı olacağı belirtiliyor.

28 Şubat 1972 tarihinde dünyaya gelen Nejat İşler, 1994 yılında Gurur dizisinde rol alarak dizi kariyerine başlamıştır. Lisede derslerden kaçabilmek için tiyatro koluna giren Nejat İşler, liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamayınca para kazanabilmek için çay partileri düzenledi ancak işleri beklediği gibi gitmediği için borçlarını kapatabilmek için Teşvikiye’de t-shirt satma kararı aldı ve kış aylarındaysa kitap, dergi ve plak satarak geçimini sağladı. On yıl gibi bir süre satış işleriyle uğraşıp Taksim’de dolaştığı sırada ‘’Danton’un Ölümü’’ isimli bedava gösterimdeki tiyatro oyununu izledi ve tiyatroya ilgi duymaya başladı.

Eskişehir’de konservatuar sınavına hazırlanan İşler, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümü’ne başlamıştır ve mezun olana kadar da devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol almıştır. 1995 yılında mezun olup ‘’Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu’’nu kuran İşler, kendi oyunlar için hikayeler yazmaya başlamıştır. Kaybedenler Kulübü filminde başrol oynayarak ününe ün katan İşler, Behzat Ç.’de de Ercüment Çözer karakteriyle öne çıkmıştır. Barda filminde sergilediği performansla da akılları kalmayı başaran ünlü oyuncu şimdiyse Çukur dizisine transfer olmuştur.