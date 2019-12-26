Çukur Cumali kurtulacak mı?

Ay Yapım imzasıyla Show TV ekranlarına gelen Çukur dizisinin son bölümünde nefes kesen sahneler yaşandı. Cumali’nin Azer tarafından vurulduğu, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaştığı ve Karaca’nın ise savaşı bitirebilmek için Azer’in evine gittiği bölümde çok sürpriz bir gelişme de yaşandı. Yamaç’ı defalarca kurtaran gizemli karakterin Mahsun olduğu ortaya çıktı.

Çukur dizisinin son bölümünde tuzağa düşen Yamaç’ı maskeli karakter bir kez daha kurtardı. Kurtarıcısının yanına gelen Yamaç, maskeyi çıkardığında Mahsun ile karşılaşınca bir büyük şok daha yaşadı. Bir kere daha ortaya çıkan Mahsun’un dengeleri nasıl değiştireceği ve Yamaç’ı niçin kurtardığı da merak ediliyor.

Cumali yaşam mücadelesi veriyor

Azer’in saldırısı sonrasında kurşunların hedefinde kalan Cumali Koçovalı, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Mahalle halkı Cumali’den gelecek iyi haberi beklerken, Yamaç durumu ağır olan Cumali’nin ameliyatının Baytar Selami’nin yapmasını istemesi de büyük bir şaşkınlık yarattı.

Karaca Azer’in evine sığındı

Ameliyattan çıkmasına karşın durumu ağır olan Cumali’nin yaşam mücadelesi devam ederken, Yamaç ve Selim Çukur’u toplayarak Azer’in evine gitti. Koçovalıların silahını doğrulttuğu esnada kapıdan Karaca çıktı. Savaşın son bulmasını isteyen Karaca, kendini feda etti. Buna izin veren ve Sultan’a hesap soran Koçovalı kardeşler ise Sultan’ın tepkisiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Her şeyden bihaber olan Vartolu ise Almanya’da babasının katilini bulabilmek için canını hiçe saydı. Yamaç, Azer’in yanındaki kişilerle hesaplaşırken Aliço’nun da yardımıyla Efsun’un bu işin içinde olduğunu fark etti.