Çukur Cumali kurtulacak mı?

Ay Yapım imzasıyla Show TV ekranlarına gelen Çukur dizisinin son bölümünde nefes kesen sahneler yaşandı. Cumali’nin Azer tarafından vurulduğu, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaştığı ve Karaca’nın ise savaşı bitirebilmek için Azer’in evine gittiği bölümde çok sürpriz bir gelişme de yaşandı. Yamaç’ı defalarca kurtaran gizemli karakterin Mahsun olduğu ortaya çıktı.
Cumali yaşam mücadelesi veriyor
Azer’in saldırısı sonrasında kurşunların hedefinde kalan Cumali Koçovalı, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Mahalle halkı Cumali’den gelecek iyi haberi beklerken, Yamaç durumu ağır olan Cumali’nin ameliyatının Baytar Selami’nin yapmasını istemesi de büyük bir şaşkınlık yarattı.
Karaca Azer’in evine sığındı
Ameliyattan çıkmasına karşın durumu ağır olan Cumali’nin yaşam mücadelesi devam ederken, Yamaç ve Selim Çukur’u toplayarak Azer’in evine gitti. Koçovalıların silahını doğrulttuğu esnada kapıdan Karaca çıktı. Savaşın son bulmasını isteyen Karaca, kendini feda etti. Buna izin veren ve Sultan’a hesap soran Koçovalı kardeşler ise Sultan’ın tepkisiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Her şeyden bihaber olan Vartolu ise Almanya’da babasının katilini bulabilmek için canını hiçe saydı. Yamaç, Azer’in yanındaki kişilerle hesaplaşırken Aliço’nun da yardımıyla Efsun’un bu işin içinde olduğunu fark etti.