Çukur Cumali öldü mü, ölecek mi? Necip Memili Çukur'dan ayrılacak mı?

Çukur dizisinin son bölümü yine büyük heyecan sahne oldu. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstengil gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin son bölümünde, Yamaç büyük bir tuzağın içine düşmüştü. Yamaç kendisine tuzak hazırlayan Azer’in kardeşi Kadir’i öldürmüştü.

Azer bunu kendisine yediremedi ve Yamaç’ı arayarak “Kardeşinin gözleri önünde ölmenin nasıl bir duygu olduğunu sana göstereceğim” dedi. Azer intikam almak için harekete geçti ve Cumali’yi vurdu. Cumali’nin arabanın yanında vurulmuş haldeki sahnesi dizisinin son bölümünün finali oldu. İzleyiciler şimdi Cumali’ye ne olacağını merakla bekliyor.

Cumali Ölecek Mi?

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Cumali’nin bir ambulansta hastaneye götürüldüğü görülüyor. Cumali’nin durumunun ne olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

İzleyiciler Cumali’nin sezon ortasında ölmeyeceğini düşünüyor. Cumali güçlü bir karakter olduğu için final bölümlerine doğru ölmesi bekleniyor.

Necip Memili Çukur’dan Ayrılacak Mı?

Çukur dizisinde Cumali karakterini canlandıran Necip Memali’nin dizideki durumunun ne olacağı henüz bilinmiyor. Ancak Cumali karakteri çok sevildiği için ölmemesi bekleniyor. Yani Necip Memili’nin Çukur’daki rolüne devam edeceği tahmin ediliyor. Cumali’ye ne olacağını ilerleyen bölümler gösterecek.

Çukur dizisinin yeni bölümü 23 Aralık Pazartesi günü saat 20:00’da Show TV ekranlarında olacak.