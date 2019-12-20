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Çukur Cumali ölecek mi? Cumali öldü mü? Necip Memili Çukur dizisinden ayrılacak mı?

Show TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Çukur dizisinde heyecan katsayısı giderek artıyor. Son olarak izleyicilerin Cumali karakteri ile ilgili merak ettiği sorular ortaya çıktı. Peki ilgiyle izlenen Çukur dizisi Cumali ölecek mi? Cumali öldü mü? Cumali karakterini canlandıran Necip Memili Çukur dizisinden ayrılacak mı? İşte Çukur dizisi Cumali karakteri hakkındaki tüm ayrıntılar…

20 Aralık 2019 Cuma 21:02
Çukur Cumali ölecek mi? Cumali öldü mü? Necip Memili Çukur dizisinden ayrılacak mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sinan Öztürk tarafından yönetimi gerçekleştirilen ve Gökhan Horzum tarafından senaryosu yazılan Çukur dizisi başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor.

Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna bakıldığında ise Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün gibi önemli isimler karşımıza çıkıyor.

Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünde izleyiciler aksiyona doydular. Bir yandan Yamaç’ın Azer tarafından gelen saldırı karşısında ne yapacağı merak edilirken diğer yandan da Vartolu ve Medet’in Almanya serüvenleri heyecanla izlendi. Azer ve Yamaç arasında yaşanan gerilim ise bir Koçovalı’nın daha hayatının tehlikeye girmesine neden oldu.

İzleyiciler Cumali karakterinin vurulması ve kanlar içerisinde aracın yanında yattığını görmelerinin ardından Cumali’nin diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başladılar. Dizide kolundan ve kanından vurulan Cumali’nin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor.

Yapılan tahminlere göre Cumali karakteri Çukur dizisinden ayrılmayacak. Sonraki bölümde bir şekilde yaralarına gereken müdahalenin yapılması ve zamanla sağlığına kavuşması bekleniyor.

 

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:02
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