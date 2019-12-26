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Çukur Cumali yaşayacak mı? Necip Memili diziye devam edecek mi?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Çukur Cumali yaşayacak mı? Necip Memili diziye devam edecek mi? Sevilen karakter Cumali'nin vurulması üzerine izleyici heyecanla yeni bölümü bekliyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:54
Çukur Cumali yaşayacak mı? Necip Memili diziye devam edecek mi?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur’un yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yeni bölümün ikinci tanıtımı da izleyici ile buluştu. Azer’in evinde Karaca’yı bulan Yamaç ve Selim, Sultan’ın tepkisiyle birlikte neye uğradıklarını şaşırması tanıtımda yer alıyor. Karaca, Azer’e ‘’Ben asla Koçovalı olduğumu unutmayacağım!’’ diyerek dikkatleri çekti. Çatışma sahnelerinde heyecan doruklara ulaşırken kendini kurtaran kişiyi gören Yamaç büyük şok geçiriyor.

Çukur 3.Sezon 14.Bölüm’de Neler Olacak?

Show Tv ekranlarında 3.sezon 14.bölüm ile ekranlara gelecek olan Çukur dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yeni bölüm tanıtımında Azer’in saldırısında vurulan Cumali yaşam mücadelesi verirken Cumali karakterinin diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor.

Yamaç bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimalini yaşarken, Selim ile birlikte Azer’e saldırmak için harekete geçer. Ancak karşısın Karaca’yı bulur ve çok şaşırır. Oğullarından birini daha kaybetme riskini göze almak istemeyen Fadik ve Sultan bu savaşın bitmesini sağlamaya çalışacak. Bu sırada olanlardan habersiz olan Almanya’daki Vartolu babasının katilini öğrenmeye çalışmaktadır. Hayatını bunun için tehlikeye atar.

Yamaç düşmanları ile hesaplaşmaya hazırlanıyor. Seyirciyi ekranlara kilitleyecek olan yeni bölümde Yamaç kendisini kurtaran kişiyi öğrenecek ve büyük şok yaşayacak. Dizi kadrosunda ünlü oyuncuların yer aldığı Çukur dizisi yeni bölüm için geri sayıma başladı. Yetenekli oyuncu Aras Bulut İynemli’nin başrolünde oynadığı dizi 3.sezon 13.bölümü ile Show Tv ekranlarına gelecek.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:57
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