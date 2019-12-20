Çukur Cumalisi öldü mü? Necip Memili’nin başka dizide mi rol alacak?

Show Tv ekranlarına gelen Çukur dizisinde önemli karakterlerden biri daha diziye veda etti. Cumali karakterinin diziden ayrılması Çukur dizisini izleyenleri şaşırttı. Önemli isimlerin birer birer diziden ayrılması dizinin finale doğru gittiği yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

İddialara göre 3.sezon ile Çukur dizisi final yapmaya karar verdi. Ramo adlı yeni dizinin başlayacağı haberinden sonra Çukur dizisinin biteceğine dair haberler yayılması iddiaları güçlendirir nitelikte oldu. Çukur dizisine veda eden Cumali’nin de Ramo dizisinde yer alacağına dair bazı söylentiler gelmeye başladı.

Show Tv bu tarz dizilerde popülerliğini korumaya devam ediyor. İlk olarak İçerde dizisi ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran kanal daha sonra Çukur dizisi ile büyük bir popülerlik yakaladı. Çukur dizisinin hemen ardından yeni dizi olarak tanıtılmaya başlayan Ramo dizisi adeta Çukur dizisinin biteceğini bildirir gibi.

Show Tv Ramo dizisi tutulursa Çukur dizisine final yapabilir. İzleyicinin tepkisine bağlı olarak hareket edecek olan Show Tv net bir açıklama yapmadı. Reytinglerde üst sırada yer alan Çukur dizisinde önemli karakterlerin diziden ayrılması izleyiciyi üzdü. Diziden ayrılan Cumali karakterinin Ramo dizisinde oynayacağı düşünülüyor.