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Çukur Damla öldü mü? Cumali'nin eşi Çukur'dan ayrılıyor mu? Hare Sürel Çukur'a vedamı ediyor?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur Damla öldü mü, Cumali'nin eşi Çukur'dan ayrılıyor mu, Hane Sürel Çukur'a veda mı ediyor sorularının yanıtı ortaya çıktı. İşte Çukur Damla karakterinin akıbeti.

03 Mart 2020 Salı 14:15
Çukur Damla öldü mü? Cumali'nin eşi Çukur'dan ayrılıyor mu? Hare Sürel Çukur'a vedamı ediyor?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur milyonları ekran başına kilitledi. Çukur dizisinin ekranlara gelen son bölümünde Damla karakterine hayat veren Hare Sürel’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merakla araştırılmaya başlandı.

Cumali’nin Çaağatay Erdenet ile atışması büyük bir sorun meydana getirdi. Damla ve Cumali’nin bebeğini kaybettiği tahmin ediliyor. Bu süreçte son derece duygusal sahnelere ev sahipliği yapan Çukur dizisinde Damla’ın çarşafı Cumali’nin önüne atıldı.

Son Güncelleme: 03.03.2020 14:34
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