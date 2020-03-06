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Çukur Damla’ya ne olacak? Damla öldü mü, ölecek mi?

Çukur dizisi, Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle herkesi ekrana kilitledi. Damla ve Cumali'nin sahnelerinden sonra Çukur Damla'ya ne olacak, Damla öldü mü, ölecek mi soruları merak konusu oldu. İşte Damla'nın akıbetine dair detaylar.

06 Mart 2020 Cuma 15:11
Çukur Damla’ya ne olacak? Damla öldü mü, ölecek mi?

Show TV’nin en çok izlenen dizisi Çukur, dün akşam yayınlanan bölümü ile izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Çukur’un yayınlanan son bölümünde Çağatay’ın tehditlerine boyun eğmek zorunda kalan Cumali, bunun karşılığında Damla’yı cezaevinden çıkarmasını istedi.

Cumali, Damla’yı görebilmek için Çağatay’ın ofisine gitti. Ancak o sırada ayakta duramayan Damla, kanlar içindeki çarşafı masaya koydu. Üzüntüden adeta dili tutulan Cumali, Damla’yı oradan hızla çıkarırken Çağatay ise olanları dehşetle izledi.

İşte herkesi üzen o sahne:

Ay Yapım imzası taşıyan Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+’da 7.67 izlenme oranı (rating), 15.82 izlenme payı (share), AB’de izlenme oranı (rating), 15.84 izlenme payı (share), Total’de ise 8.04 izlenme oranı (rating), 17.49 izlenme payı elde etti.

Dün akşam paylaşılan #birlikteatlatacağız etiketi Twitter Türkiye’de 12 saat 15 dakika dünyada ise 4 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

Son Güncelleme: 06.03.2020 15:11
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