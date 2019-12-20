Çukur dizisine neden ceza kesildi? RTÜK'ten Çukur dizisine ceza yağdı!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi deneyimli isimlerin yer aldığı, bol aksiyonlu ve heyecanlı sahneleriyle dikkatleri üzerine toplayan dizi Çukur’a RTÜK’ten ceza geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamada Çukur dizisine “Lanet bir dizi” demesinin ardından Çukur’a para cezası verildi. Önceki bölümlerine de aynı nedenlerden ceza yazılan dizinin ceza almasının nedeni olarak 'Silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahneleri " sebep gösterildi.

Dizinin yayınlandığı kanal olan Show TV’ye ise 6112 sayılı yasaya göre "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" ve "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" maddelerini hiçe saydığı gerekçesi ile %2 oranında para cezası verildi.