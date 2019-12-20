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Çukur final yapacak söylentileri doğru mu? Çukur dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur final yapacak söylentileri doğru mu? Popüler dizi bitiyor mu? Final mi yapıyor? Önemli karakterlerin diziden ayrılması ile birlikte izleyicinin kafasında birçok soru işareti oluştu.

20 Aralık 2019 Cuma 21:00
Çukur final yapacak söylentileri doğru mu? Çukur dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur’da yer alan önemli karakterlerin birer birer diziden ayrılması izleyici tedirgin etti. Popüler dizide karakterlerin öldürülmesi üzerine Çukur final mi yapacak? Sorusu oluştu.

Sosyal medyada çıkan Çukur final yapıyor iddialarının asılsız olduğu belirtildi. 3.sezon ile televizyon ekranlarına gelmeye devam eden Çukur dizisinin devam edeceği söylendi.

Dizinin sezon finali yapacağı ancak final yapmayacağı özellikle belirtildi. Sosyal medyada sezon finali tarihi final olarak algılandı ve bu şekilde iddialar ortaya atılmaya başladı. Aras Bulut İynemli, dizinin sezon finali tarihini sosyal medya üzerinden açıkladı. Dizinin henüz final yapması söz konusu değil.

Diziden ayrılan önemli karakterlerden ve Show Tv ekranlarında yeni başlayacak olan Ramo dizisi nedeniyle Çukur dizisinin biteceği düşünüldü. Çukur dizisinin başrol oyuncusu olan Aras Bulut İynemli’ye, "Yazın tatil mi yapacaksınız? Yoksa film mi çekeceksiniz?" sorusu yönlendirildi. Ünlü oyuncu "Sürpriz projeler olabilir, bekleyip göreceğiz" şeklinde cevap verdi.

Çukur dizisini final yapmayacağı özellikle belirtildi. Aras Bulut İynemli, dizinin sezon finali tarihini söyledi.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:00
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