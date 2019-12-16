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Çukur Kemal öldü mü? neden yok? Uğur Yıldıran diziden neden ayrıldı?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da beklenmedik bir olay yaşandı. Yeni bölüm fragmanını yayınlayan dizide Kemal karakteri öldü mü? Neden yok? Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran diziden neden ayrıldı? Çukur dizisinin 3.sezon 12.bölümünden neler yaşanacak? Dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

16 Aralık 2019 Pazartesi 20:15
Çukur Kemal öldü mü? neden yok? Uğur Yıldıran diziden neden ayrıldı?

Her bölümü olay yaratan popüler dizi Çukur’un bölümleri kadar dizinin fragmanları da sıkı takip ediliyor. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan dizi tam gaz devam ediyor. Kemal’in vurulması ile birlikte dizi heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Kemal’i kollarında tutan Yamaç ‘’Kardeş miyiz? Can mıyız? Tek miyiz?’’ diyerek gözyaşlarını tutamıyor ve seyirciyi de ağlatıyor.

3.Sezon 12.bölüm fragmanını yayınlayan diziden izleyiciyi üzecek bir haber geldi. Yeni bölüm fragmanı da diğer bölümlerde olduğu gibi oldukça heyecan verici.

ÇUKUR KEMAL DİZİYE VEDA EDİYOR

Çukur dizisinde yer alan Kemal karakteri son bölümde vurulmuştu. Kemal’in bu ani ölümü izleyiciyi şok etti. Kemal karakterine hayat veren oyuncu Uğur Yıldıran diziden ayrılıyor.

ÇUKUR 3.SEZON 12.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yeni bölüm fragmanını yayınlayan dizide en çok merak edilen konu Yamaç’ı, Timsah’ın elinden kimin kurtardığı olacak. Koçovalı kardeşler, Vartolu’nun yaptıklarından sonra bir araya gelecek.

Azer kardeşini aramaya gittiği zaman karşısında beklemediği birini bulacak ve büyük bir şok yaşayacak. Kemal ve Metin, Çukur kadınlarını Aliço’nunda yardımıyla birlikte kurtarmaya gidecek ancak büyük bir tehlike onları bekliyor olacak.

Vartolu babasının katilini bulmak için gitmeye karar verecek ve Yamaç ile yüzleşecek. Bu yüzleşme herkese duygu dolu anlar yaşatacak. Azer ve Koçovalıların karşılaşması da merakla bekleniyor. Kemal’in vurulması ile büyük bir şok yaşanacak. Kemal karakteri diziye veda edecek ve duygu dolu anlar yeni bölümde yer alacak.

Son Güncelleme: 16.12.2019 20:15
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