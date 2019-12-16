Çukur Kemal yok mu, neden yok? Kemal diziden neden ayrıldı?

Son dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisinin son bölümü izleyenleri şoke etti. Dizinin son bölümünde Kemal vuruldu. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Kemal’i Uğur Yıldıran canlandırıyordu.

Dizide Kemal karakterini Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği Azer Kurtuluş karakteri vurdu. Son bölümde yaşanan bu gelişmenin ardında izleyiciler Kemal öldü mü, diziden ayrılıyor mu gibi soruları gündem getirmeye başladı.

Çukur Kemal ölecek mi? Neden öldü?

Dizinin sevenlerine üzücü haber geldi. Uğur Yıldıran’ın hayat verdiği Kemal karakteri öldü. Kemal, Azer’in Yamaç Koçovalı’yı vuracağını anlayıp önüne atlamış ve vurulmuştu.

Çukur Kemal diziden neden ayrılıyor?

Uğur Yıldıran’ın diziden neden ayrıldığı hala merak konusu. Ancak son bölümde vurulan Kemal karakteri yeni bölüm fragmanlarında görünmüyor.