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Çukur Kemal yok mu, neden yok? Kemal diziden neden ayrıldı?

Ekranların sevilen dizisi Çukur’da ayrılık rüzgarı esiyor. Dizinin son bölümünde vurulan Kemal karakteri sevenlerini üzdü. İzleyiciler ise Çukur Kemal yok mu, neden yok sorularını gündeme getirdi. Kemal diziden neden ayrıldı? İşte dizi hakkında merak edilenler.

16 Aralık 2019 Pazartesi 20:12
Çukur Kemal yok mu, neden yok? Kemal diziden neden ayrıldı?

Son dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisinin son bölümü izleyenleri şoke etti. Dizinin son bölümünde Kemal vuruldu. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Kemal’i Uğur Yıldıran canlandırıyordu.

Dizide Kemal karakterini Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği Azer Kurtuluş karakteri vurdu. Son bölümde yaşanan bu gelişmenin ardında izleyiciler Kemal öldü mü, diziden ayrılıyor mu gibi soruları gündem getirmeye başladı.

Çukur Kemal

Çukur Kemal ölecek mi? Neden öldü?

Dizinin sevenlerine üzücü haber geldi. Uğur Yıldıran’ın hayat verdiği Kemal karakteri öldü. Kemal, Azer’in Yamaç Koçovalı’yı vuracağını anlayıp önüne atlamış ve vurulmuştu.

Çukur Kemal diziden neden ayrılıyor?

Uğur Yıldıran’ın diziden neden ayrıldığı hala merak konusu. Ancak son bölümde vurulan Kemal karakteri yeni bölüm fragmanlarında görünmüyor.

Son Güncelleme: 16.12.2019 20:12
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