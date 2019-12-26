Çukur Mahsun geri döndü! Berkay Ateş Yamaç'ı kurtardı!

Ekranların en sevilen dizisi Çukur’da Mahsun’un dönüşü herkesi heyecanlandırdı. Show TV’nin sevilen dizisi Çukur Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili gibi başarılı oyuncularıyla dikkat çekerken kadroya geçen sezonun en beğenilen isimlerinde olan Berkay Ateş’te tekrar döndü.

Berkay Ateş yeniden Çukur’da! Mahsun Çukur’a dönüyor mu?

Geçtiğimiz sezon diziden ayrılan Berkay Ateş diziden ölerek çıktığı gösterilmişti. Ancak yeni bölümlerde diziye geri dönecek olan Mahsun herkesi şaşırttı. Mahsun bu sefer Yamaç’ın yanında olacak.

Yamaç’ı kurtaran isim belli oldu!

Dizi içerisindeki aksiyonlu ve gerilimli sahneleriyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Dizinin son olarak 3. sezon 12. bölümünde yine gizemli olaylar yaşandı. Sahnede tuzağa düşen Yamaç’ın vurulduğu ve onu kurtaran birinin olduğu görünüyor. Azer ve Akın Koçavalıları tuzağa düşürdüğü sahnede vurulan Yamaç’ı maskeli biri kurtardı. İzleyiciler ise maskeli kişinin kim olduğunu merak ediyor.

Çukur’da Yamaç’ı kurtaran Mahsun mu, Berkay Ateş diziye geri mi dönüyor?

Dizinin ikinci sezonunda diziden ayrılan Berkay Ateş’in canlandırdığı karakter olan Mahsun ölümü açık bırakılmıştı. Diziden bir anda yok olan ve izleyiciyi şaşırtan Mahsun’un geri döneceği zaten konuşuluyordu.

Çukur Berkay Ateş kimdir?

Dizinin son bölümünde Yamaç’ı kurtaran kişinin Mahsun olduğu söyleniyor. Son olarak dizi setinde görülen Berkay Ateş’in aynı zamanda Aras Bulut’la olan sahnelerinin de çekildiği bilgisi geldi. Dizinin sevenleri Berkay Ateş’in dönmesinden oldukça mutlu.

Berkay Ateş 19 Şubat 1987’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ateş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim görmüştür. Oyuncu kamera karşısına ilk olarak Sessiz Fırtına adlı projeyle geçmiştir.

Daha sonraki yıllarda Karadayı, Analar ve Anneler, İstanbul Sokakları gibi dizilerde de rol almıştır. Ancak Berkay Ateş ününü ‘Anne’ dizisiyle artırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra Tiyatro D22’nin kurucusu olan Ateş, yönetmenlik ve oyun yazarlığı da yapmaktadır.

Çukur dizisinin Mahsun’u Berkay Ateş, 1,80 metre boyunda ve 77 kilodur. Ünlü oyuncu ayrıca 2015 yılında 22. Uluslararası Altın Koza Film Festivalinde ‘Abluka’ filmiyle umut veren genç oyuncu ödülünü almıştır.

Berkay Ateş’in rol aldığı dizi ve filmler

Ünlü oyuncu yer aldığı projeler şu şekildedir;

Çukur – Mahsun - 2018

Gülizar – Fettah - 2018

İstanbul Sokaklar – Saltuk - 2016

Anne – Cengiz - 2016

Abluka – Ahmet - 2015

Yarım Kalan Mucize – İsyancı – 2013

Çukur’un 81. bölümünde neler olacak?

Azer’in ani saldırısı sonucunda vurulan Cumali yaşam mücadelesi verecek. Herkesin gözü Cumali’den gelecek haberde olacak. Yamaç ve Selim abilerinin intikamını almak için Azer’e saldıracakken karşılarına Karaca çıkacak. Bunun dışında Azer ve Koçavalıların anneleri Sultan hanım ve Fadik savaşın bitirilmesini isteyecek.

Vartolu olan bitenden bir haber Almanya’da babasının katilinin peşinde olacak. Cumali’nin yaşam mücadelesi ve Yamaç’ın intikam ateşi yine izleyicileri etkileyecek.