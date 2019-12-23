Çukur Mahsun geri mi döndü? Yamaç'ı Mahsun mu kurtardı? Berkay Ateş yeniden Çukur'da

Ekranların sevilen dizisi Çukur’ da geri dönüş rüzgarları esiyor. Dizinin son bölümünde Yamaç’ ı kurtaran kişinin geçen senenin en beğenilen karakteri olan Mahsun olduğu anlaşıldı. Geçen yıl performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Berkay Ateş Çukur’ a geri dönüyor.

Çukur Mahsun geri döndü!

Berkay Ateş yeniden Çukur’ da!

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’ da Mahsun heyecanı yaşanıyor. Başarılı dizinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Dizide geçen sezon rol alan Berkay Ateş ise Mahsun karakteriyle oldukça sevilmişti. Dizinin Anam Babam’ ı Mahsun yeni bölümlerde tekrar karşımızda olacak.

Geçen sezonda öldüğü gösterilen Mahsun’un yeni sezonda Çukur’ a dönmesi herkesi şaşırtsa da bir o kadarda sevindirdi. Mahsun karakterini canlandıran Berkay Ateş bu sefer Çukur’ a kesin dönüş yaptı. Mahsun bu sefer Yamaç’ ın yanında olacak ve ona destek verecek.

Yamaç’ ı kurtaran isim belli oldu!

Son yılların en popüler dizisi Çukur’ da son bölüm yine nefes kesti. Dizinin son bölümlerinde Yamaç’ a gizli gizli yardım eden isimin Mahsun olduğu ortaya çıktı. Berkay Ateş’ in dizi setinde olduğu görülürken Aras Bulut’la olan sahnelerinin çekildiği de söyleniyor. Bu hafta Pazartesi günü ekranlara gelecek olan dizide son sahnede Berkay Ateş’in gösterileceği söyleniyor.