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Çukur Nedim kimdir? Gerçek adı nedir? Nedim neden topallıyor? İlkay Akdağlı hakkında bilgiler

Çukur dişinin son bölümünde ortaya çıkan Nedim’in kim olduğu ve neden topalladığı merak ediliyor. Çukur dizisindeki Nedim karakterini İlkay Akdağlı canlandırıyor. İşte İlkay Akdağlı hakkındaki bilgiler…

23 Aralık 2019 Pazartesi 18:57
Çukur Nedim kimdir? Gerçek adı nedir? Nedim neden topallıyor? İlkay Akdağlı hakkında bilgiler

Çukur dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye davam ediyor. Çukur’un son olarak 80. bölümü ekranlara geldi. Yamaç, Selim ve Cumali Çukur’a zarar gelmemesi için uğraşırken, Vartolu Almanya’ya giderek babasının katilini bulmak için uğraşır.

Çukur 80. Bölüm Özeti

Çukur’da yaşanan hareketlilikler devam ediyor. Son bölümde Kemal bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Yamaç ise Kamal’in intikamını almak için Azer’in kardeşini öldürecektir. Ziyayı bulmakta yeminli olan Vartolu ise Medetle birlikte Almanya’ya gitmiştir. Vartolu sonunda Ziya’yı bir yerde bulur. Bir şoka uğrayan Vartolu’nun ülkesine dönünde neler yapacağı merak konusu oldu.

Çukur Dizisi Nedim Kimdir?

Çukur’un son bölümünde Reşit Fazullah diye birisi çıkagelir. Azer’in Yamaç ve Çukur için geleceğini açıklar. Reşit Fazullah Yamaç’ın yanından ayrılırken Yamaç’ın yanına bir adam gelir. Bu adamın Nedim olduğu söyleniyor. Yamaç’a kendisini bulmasını ve bir iş aradığını söyler. Yamaç ise kahvede çalışacak bir kişiye ihtiyaç olduğunu Nedim’e söyler. Nedim bu teklifi kabul eder ve oradan ayrılır.

Çukur dizisinde Nedim karakterini canlandıran oyuncu İlkay Akdağlı’dır.

Çukur Nedim Neden Topal?

Çukur dizisindeki Nedim karakteri daha önce bir çatışmada topuğundan vurulduğu için topallıyor. Yamaç daha önce Nedim denilen bir adamı aramıştı.

İlkay Akdağlı Kimdir?

İlkay Akdağlı 21 Ağustos 1973 yılında dünyaya gelmiştir ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Akdağlı daha önce Hiç Bana Sordun mu, Yağmur Beklerken, Şeytanın Göz Yaşları, Mavi Düşler, A.G.A, Sırlar Dünyası, Avrupa Yakası, Selena, Sevda Çiçeği, Gece 11:45, Son Osmanlı Yandım Ali, Yaprak Dökümü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol almıştı.

Son Güncelleme: 23.12.2019 18:57
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