Çukur Nejat İşler kaç bölüm oynayacak? Dizideki rolü ne kadar sürecek?

Çukur dizisinin yeni transferi Nejat İşler, 3. sezon 15. bölüm 2. ve 3. fragmanda görüldü. Her yeni bölümünde flaş yenilikleri beraberinde getiren, önemli karakterlerin ayrılmasından doğan boşlukları birbirinden önemli isimlerle dolduran Çukur dizisi, şimdi Nejat İşler’i kadrosuna kattı.

Nejat İşler hangi rolde ve kaç bölüm oynayacak?

Çukur dizisinde Kemal’in vedası ve Cumali Koçovalı’nın vurulması büyük bir yankı uyandırdı. Cumali vuruldu ve yoğun bakıma kaldırıldı. Yeni bölüm fragmanında Cumali’nin düşmanının hastanede Cumali’yi vurabilmek için polis kıyafetiyle odaya girmeyi başardığı görülüyor. Bu bağlamda diziye taze kanlar da dahil olmaya başladı. Nejat İşler, dizide Çağatay isimli kötü karaktere hayat verecek.

Nejat İşler Çukur’da kaç bölüm kalacak?

Nejat İşler kimdir?

Nejat İşler, Çukur dizisine mafyaların ağa babası olarak dahil oluyor. Yamaç, İstanbul’daki mafyaların tamamına savaş açmıştır. Bu mafyalar arasında ilk sırada ise Nejat İşler yani Çağatay karakteri bulunuyor. Ünlü oyuncunun bu sezon sonuna kadar devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

28 Şubat 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Nejat İşler, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur. Ünlü oyuncu daha önce Barda, Kaybedenler Kulübü ve Behzat Ç. gibi yapımlarda sergilediği üstün performanslarla büyük bir hayran kitlesi elde etmeyi başarmıştır. Ünlü oyuncu şimdilerdeyse Çukur dizisinde rol alacak.