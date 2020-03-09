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Çukur Sevda kimdir? Gerçek adı nedir? Özlem Türay hakkında bilgiler

Ay Yapım imzasıyla ekranlara taşınan Çukur Sevda kimdir ve gerçek adı nedir sorularının yanıtı merak edilmeye başlandı. İşte Çukur Özlem Türay hakkında bilgiler ve daha fazlası.

09 Mart 2020 Pazartesi 23:58
Çukur Sevda kimdir? Gerçek adı nedir? Özlem Türay hakkında bilgiler

Çukur dizisinde Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu dizinin başrolünü; Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil, Kubilay Aka ve Cihangir Ceyhan gibi isimler üstleniyor. Fenomen dizinin oyuncu kadrosu içerisine Uğur Aslan ve ardından Özlem Türay da dahil oldu.

Daha önce Küçük Ağa, Lise Devriyesi ve Dolunay gibi dizilerde rol alan Türay, dizide Sevda karakterini canlandıracak.  

Çukur Özlem Türay kimdir?

11 Eylül 1981 tarihinde dünyaya gelen Özlem Türay, Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Henüz küçük yaşlarda tiyatro ile tanışan Türay; İzmir Karşıyaka Tiyatro Atölyesi içerisinde pek çok oyunda yer almıştır. Benimle Oynar mısın, Anında Görüntü Show, Halil İbrahim Sofrası, 20 Dakika, Küçük Ağa, Mahşer-i Cümbüş, Yedi Avlu ve Hayat Şarkısı gibi pek çok projede bulunmuştur.

Son Güncelleme: 09.03.2020 23:58
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