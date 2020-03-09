Çukur Sevda kimdir? Gerçek adı nedir? Özlem Türay hakkında bilgiler

Çukur dizisinde Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu dizinin başrolünü; Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil, Kubilay Aka ve Cihangir Ceyhan gibi isimler üstleniyor. Fenomen dizinin oyuncu kadrosu içerisine Uğur Aslan ve ardından Özlem Türay da dahil oldu.

Çukur Özlem Türay kimdir?

Daha önce Küçük Ağa, Lise Devriyesi ve Dolunay gibi dizilerde rol alan Türay, dizide Sevda karakterini canlandıracak.

11 Eylül 1981 tarihinde dünyaya gelen Özlem Türay, Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Henüz küçük yaşlarda tiyatro ile tanışan Türay; İzmir Karşıyaka Tiyatro Atölyesi içerisinde pek çok oyunda yer almıştır. Benimle Oynar mısın, Anında Görüntü Show, Halil İbrahim Sofrası, 20 Dakika, Küçük Ağa, Mahşer-i Cümbüş, Yedi Avlu ve Hayat Şarkısı gibi pek çok projede bulunmuştur.