Çukur Songül Kimdir? Akın’ın sevgilisi Alara Turan hakkında bilgiler

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’a yeni bir isim dahil oldu. Sevilen diziye Akın Koçavalı’nın sevgilisi olarak Songül karakterini oynayacak kişi Alara Turan oldu. Dizide Akın Koçovalı ve eski sevgilisi Songül’ün sahneleri merak ediliyor.
Çukur Songül’ün gerçek adı, yaşı, bilgileri
Güzel oyuncu daha önce Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde rol almıştır. Alara Turan aktif olarak üniversitede tiyatro oyunlarında yer almaktadır. Son olarak Anton Çehov’un Martı adlı oyunuyla sahnelerde yer almıştır.
Güzel oyuncu Alara Turan Kardeş Çocukları dizisinde Nur Fettahoğlu’nun oynadığı Umay karakterinin kızı olan Hayal karakterini canlandırmıştı.
Son Güncelleme: 03.02.2020 03:14