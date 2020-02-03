Çukur Songül Kimdir? Akın’ın sevgilisi Alara Turan hakkında bilgiler

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’a yeni bir isim dahil oldu. Sevilen diziye Akın Koçavalı’nın sevgilisi olarak Songül karakterini oynayacak kişi Alara Turan oldu. Dizide Akın Koçovalı ve eski sevgilisi Songül’ün sahneleri merak ediliyor.

Çukur Songül’ün gerçek adı, yaşı, bilgileri

Ekranların fenomen dizisi Çukur’a Akın Koçovalı’nın sevgili olarak güzel oyuncu Alara Turan katıldı. Turan dizide Songül karakterine hayat veriyor. Alara Turan İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu Saint Joseph Fransız Lisesi mezunudur. Güzel oyuncu şuanda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim görmektedir.

Güzel oyuncu daha önce Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde rol almıştır. Alara Turan aktif olarak üniversitede tiyatro oyunlarında yer almaktadır. Son olarak Anton Çehov’un Martı adlı oyunuyla sahnelerde yer almıştır.

Güzel oyuncu Alara Turan Kardeş Çocukları dizisinde Nur Fettahoğlu’nun oynadığı Umay karakterinin kızı olan Hayal karakterini canlandırmıştı.