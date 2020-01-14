Çukur Vartolu kendini mi vuracak? Erkan Kolçak Köstendil çukurdan ayrılacak mı?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, iki haftalık aranın ardından yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Almanya’dan dönüş yapan ve babasının katilinin olduğu flaşı izleyen Vartolu görüntülerle adeta kahroldu.

Çukur Vartolu kendini mi vuracak?

Çukur Vartolu kendini vuracak mı?

Vartolu Saadettin, babasının Yamaç tarafından vurulduğunu gördü. Bunun üzerine kendini yere atan Vartolu silahını çekerek kafasına dayadı.

Neşet’in odaya girmesiyle izleyiciler Vartolu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılmaya başlandı. Saadettin, kendini vurmayacak ve Medet Vartolu’yu kurtaracak.

Vartolu Çukur’dan ayrılacak mı?

Dizinin en fazla sevilen isimlerinden olan Vartolu Saadettin dizinin aynı zamanda en kilit karakterleri arsında bulunuyor. Kemal karakterinin son bölümlerde veda etmesiyle birlikte Vartolu diziden ayrılmayacak.