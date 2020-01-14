İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120827
ALTIN
294.081
DOLAR
5.8792
STERLİN
7.6581
EURO
6.5555

Çukur Vartolu kendini mi vuracak? Erkan Kolçak Köstendil çukurdan ayrılacak mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Vartolu babasının katilini öğrendi ve kafasına silah dayadı. İzleyiciler büyük bir merakla Çukur Vartolu kendini mi vuracak, Erkan Kolçak Köstendil Çukur'dan ayrılacak mı sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

14 Ocak 2020 Salı 12:35
Çukur Vartolu kendini mi vuracak? Erkan Kolçak Köstendil çukurdan ayrılacak mı?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, iki haftalık aranın ardından yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Almanya’dan dönüş yapan ve babasının katilinin olduğu flaşı izleyen Vartolu görüntülerle adeta kahroldu.

Çukur Vartolu kendini mi vuracak?

Vartolu Saadettin, babasının Yamaç tarafından vurulduğunu gördü. Bunun üzerine kendini yere atan Vartolu silahını çekerek kafasına dayadı.

Çukur Vartolu kendini vuracak mı?

Neşet’in odaya girmesiyle izleyiciler Vartolu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılmaya başlandı. Saadettin, kendini vurmayacak ve Medet Vartolu’yu kurtaracak.

Vartolu Çukur’dan ayrılacak mı?

Dizinin en fazla sevilen isimlerinden olan Vartolu Saadettin dizinin aynı zamanda en kilit karakterleri arsında bulunuyor. Kemal karakterinin son bölümlerde veda etmesiyle birlikte Vartolu diziden ayrılmayacak.

Son Güncelleme: 14.01.2020 12:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2020 yayın tarihi ne zaman? TV8 yayın tarihi açıklandı!
Survivor 2020 yayın tarihi ne zaman? TV8 yayın tarihi açıklandı!
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler
Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de
Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de
Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç ve Selim yüzleşmesi!
Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç ve Selim yüzleşmesi!
Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan beklenen tarih açıklaması
Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan beklenen tarih açıklaması
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Popüler Haberler

Nüfus cüzdanımı kaybettim ne yapmam gerekiyor? Yeni kimlik için nasıl başvuru yapılır? Kimlik kaybetme cezası ve yeni kimlik işlemleri
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilikte ne kadar maaş alabilirim?
Sıfır Bir filmi ne kadar izlendi? Sıfır bir gişe rakamları belli oldu
Kuruluş Osman neden yok, bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Zemheri 1. bölümde neler olacak? Yeni dizi Zemheri 1. bölüm tanıtım fragmanı
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 16 Ocak EYS konukları açıklandı!
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Süper Lig'de 18. hafta maç hakemleri kimler? Süper Lig 18. Hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler!
800 kredi notuna kredi veren bankalar
Evde bakım parası yatan iller hangileri? 15 Ocak 2020 Çarşamba hangi illerde evde bakım parası yattı? İl İl güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi
KYK kredi borçları silinecek mi? Bakan Albayrak'dan son açıklamalar
Merkez Bankası 2020 Ocak ayı toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Merkez Bankası PPK toplantısı ve faiz indiriminde!
Instagram’da ürün satışı için neler yapılmalı? Ürün satışını kolaylaştıracak öneriler
Hekimoğlu Ateş kimdir? Gerçek adı nedir? Timuçin Esen hakkında bilgiler
ATA AÖF 2020 Güz dönemi bütünleme sınav tarihleri belli oldu!
Netflix dizisi ile gündeme gelen Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında ve nereli?
Ücretsiz Netflix izleme nasıl olur? Netflix ücretsiz izleme yöntemleri
TRT 1 Barbaros dizisi oyuncuları ve konusu
Trafik cezaları e-devlete ne zaman yansır? E Devlet trafik cezaları ne zaman gözükür?
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu işlemleri
Sildenafilin zararları nelerdir? Sildenafil nedir, ne için kullanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.