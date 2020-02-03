Çukur Vartolu Yamaç’ı vuruyor mu? Yamaç ölüyor mu? Yeni bölümden meraklandıran fragman

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Çukur dizisinin iki önemli karakteri Yamaç ve Vartolu arasında yaşananlar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Senaryosu Gökhan Horzum tarafından yazılan ve yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur dizisinde pek çok deneyimli oyuncu bulunuyor. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi isimlerin yer aldığı dizi izleyiciler tarafından çokça seviliyor.

Son olarak izleyicilerin uzun zamandır bekledikleri büyük yüzleşmenin dizinin yeni bölümünde gerçekleşeceği öğrenildi. Vartolu’nun Yamaç’tan nasıl hesap soracağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Dizinin yayınlanan son fragmanında Vartolu’nun Yamaç’ı sürpriz bir gezintiye çıkardığı ve Çukur’daki planını işleyebilmek için Medet’ten yardım isteyeceği görüldü. Yeni bölümde Vartolu ve Yamaç arasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor.