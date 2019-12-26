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Çukur Yamaçı kim kurtardı, Yamaçı kurtaran kim? Mahsun mu Yamaçı kurtardı?

Çukur dizisinin son bölümünde Yamaç’ı çatışmadan kimin kurtardığı merak ediliyor. Çukur Yamaç’ı kim kurtardı, Yamaç’ı kurtaran kim, Yamaç’ı kurtaran kişinin Mahsun olup olmadığı dizinin yeni bölümlerinde belli olacak.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:29
Çukur Yamaçı kim kurtardı, Yamaçı kurtaran kim? Mahsun mu Yamaçı kurtardı?

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur’un son bölümleri yine büyük heyecana sahne oldu. Dizinin son bölümünde çatışmanın ortasında kalan Yamaç’ı yüzü maskeli birisi kurtardı. Yeğeninin kendisine ihanet etmesine rağmen kurtulmayı başaran Yamaç’ı, yüzü maskeli bir adam kurtardı. Yamaç’ı kurtaran kişinin kim olduğu büyük merak konusu oldu.

Yamaç dizinin son bölümünde kendisini kimin kurtardığını hatırladı. Yamaç’ın kurtulmasının ardından akıllara ilk olarak Nehir geldi. Ancak Yamaç’ı Nehir’in kurtarmadığı düşünülüyor. Dizinin diğer bölümünde sakallı birisinin yer alması dikkatleri bu kişiye çekti. Ebu Kaysar’ın adamı, Kemal’in babası ve Yamaç’ın amcası olduğu söylenen bu kişinin kim olduğu merak ediliyor.

Çukur Yamaç’ı Kim Kurtardı?

Dizinin son bölümünde Kemal’in hayatını kaybetmesi ve Vartolu’nun babasının katilini bulmak için Almanya’Ya gitmesi hikayede bazı değişikliklere sebep olacak. Yamaç’ı çatışmanın ortasından kurtaran kişinin kim olduğu Çukur’un ilerleyen bölümlerinde açığa çıkacak.  

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:29
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