Çukur Yamaçı kim kurtardı, Yamaçı kurtaran kim? Mahsun mu Yamaçı kurtardı?

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur’un son bölümleri yine büyük heyecana sahne oldu. Dizinin son bölümünde çatışmanın ortasında kalan Yamaç’ı yüzü maskeli birisi kurtardı. Yeğeninin kendisine ihanet etmesine rağmen kurtulmayı başaran Yamaç’ı, yüzü maskeli bir adam kurtardı. Yamaç’ı kurtaran kişinin kim olduğu büyük merak konusu oldu.
Çukur Yamaç’ı Kim Kurtardı?
Dizinin son bölümünde Kemal’in hayatını kaybetmesi ve Vartolu’nun babasının katilini bulmak için Almanya’Ya gitmesi hikayede bazı değişikliklere sebep olacak. Yamaç’ı çatışmanın ortasından kurtaran kişinin kim olduğu Çukur’un ilerleyen bölümlerinde açığa çıkacak.
Son Güncelleme: 26.12.2019 09:29