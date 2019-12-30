Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?

Show TV’nin en sevilen dizilerinden birisi olan ve Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Çukur dizisi, 3. sezonu ile hız kesmeden devam ediyor.

Çukur yeni bölüm neden yayınlanmıyor?

Show TV ekranlarının Pazartesi günlerine damgasını vuran dizisi Çukur’a bir hafta ara verildi. Aksiyon sahneleri ile herkesi heyecanlandıran Çukur, 30 Aralık 2019 Pazartesi günü yılbaşı nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 6 Ocak 2020 günü izleyici ile buluşacak.

Çukurda neler oldu?

Yamaç ve Azer arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor. Üst üste iki kaybın yaşanması iki tarafında sabrını taşırdı. Azer, Yamaç ve Koçovalılar’ı temizlemek için tüm İstanbul’u topladı. Yamaç’ın Çukur’a olan güveni devam ediyor.

Azer ve Yamaç’ın kavgası sürerken devreye anneler giriyor. Sultan Koçovalı ve Fadik Kurtuluş oğullarını engellemek için uzun uzun konuşsa da bu pek bir işe yaramadı. 2 aile arasındaki savaşı sonlandırmak isteyen anneler; Azer ve Karaca’yı evlendirmek isteyecekler. Annelerin bu planı işe yarayacak mı, Azer ve Yamaç arasındaki savaş ne zaman son bulacak?

Çukur dizisi 6 Ocak 2020 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Show TV ekranlarında olacak.