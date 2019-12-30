İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?

Başladığı ilk günden beri reytingleri elinden bırakmayan Çukur dizisi her Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bu hafta yeni bölüm fragmanını göremeyen Çukur tutkunları Çukur yeni bölüm neden yok, 30 Aralık Çukur neden yok sorularına yanıt aramaya başladı. Show TV Çukur niye yayınlanmıyor ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair tüm ayrıntılar haberimizde.

30 Aralık 2019 Pazartesi 00:43
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?

Show TV’nin en sevilen dizilerinden birisi olan ve Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Çukur dizisi, 3. sezonu ile hız kesmeden devam ediyor.

Çukur yeni bölüm neden yayınlanmıyor?

Show TV ekranlarının Pazartesi günlerine damgasını vuran dizisi Çukur’a bir hafta ara verildi. Aksiyon sahneleri ile herkesi heyecanlandıran Çukur, 30 Aralık 2019 Pazartesi günü yılbaşı nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 6 Ocak 2020 günü izleyici ile buluşacak.

Çukurda neler oldu?

Yamaç ve Azer arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor. Üst üste iki kaybın yaşanması iki tarafında sabrını taşırdı. Azer, Yamaç ve Koçovalılar’ı temizlemek için tüm İstanbul’u topladı. Yamaç’ın Çukur’a olan güveni devam ediyor.

Azer ve Yamaç’ın kavgası sürerken devreye anneler giriyor. Sultan Koçovalı ve Fadik Kurtuluş oğullarını engellemek için uzun uzun konuşsa da bu pek bir işe yaramadı. 2 aile arasındaki savaşı sonlandırmak isteyen anneler; Azer ve Karaca’yı evlendirmek isteyecekler. Annelerin bu planı işe yarayacak mı, Azer ve Yamaç arasındaki savaş ne zaman son bulacak?

Çukur dizisi 6 Ocak 2020 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Show TV ekranlarında olacak.

Son Güncelleme: 30.12.2019 00:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GORBİ dizisinden final haberi geldi
GORBİ dizisinden final haberi geldi
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Kredi notu ne zaman güncellenir? Hangi aralıklarda yükselir veya düşer?
Arka Sokaklar Zeliş öldü mü? Yüşra Geyik Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? Kurye Zeliş'i öldürdü mü?
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 26 Aralık EYS konukları açıklandı!
Dilenciler 1 saatte ne kadar para topluyor? Dilenci kılığına giren muhabirin 1 saatte topladığı para
Çocuk dizisi hangi gün yayınlanıyor? Çocuk dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
Yerli otomobil ön siparişi nereden verilir? Yerli otomobil almak için sıraya nasıl girilir?
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Yerli otomobil seri üretim tarihi, fiyatı ve özellikleri neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.